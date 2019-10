Perché ormai vedete il simbolo della Nasa ovunque

Fonte : wired

(Di lunedì 14 ottobre 2019) (crediti foto: Randy Brooke/WireImage – GettyImages) Ultimamente è difficile andare in giro senza incrociare qualcuno con la felpa. Ben lontani dall’essere astronauti o ingegneri aerospaziali, sono spesso ragazzi e ragazze, adolescenti o preadolescenti ad avere quel logo appiccicato da qualche parte. Eppure non si tratta di un marchio di vestiario qualsiasi. Non è la Nike o Gucci, è il logoNational Aeronautics and Space Administration (). L’istituzione governativa statunitense che sovrintende il programma e la ricerca aerospaziale. Possibile che di punto in bianco si siano tutti appassionati di esplorazioni lunari o di moduli orbitanti? Il fenomeno in realtà è più complesso e ha diverse componenti interessanti. Non riguarda solo l’Italia, evidentemente, anzi. Da noi è arrivato pure con un po’ di ritardo. “L’interesse per il marchioè aumentato ...

matteosalvinimi : #Salvini: ormai i 5Stelle sono una corrente del Pd. Governo nato perché voluto da Parigi e Bruxelles. ?? #mezzorainpiu @Mezzorainpiu - LucaBizzarri : Poi basta fare la lavatrice sbagliata perché ti venga in mente la caducità del tempo che passa, la gioventù che se… - piras_zia : RT @matteosalvinimi: #Salvini: ormai i 5Stelle sono una corrente del Pd. Governo nato perché voluto da Parigi e Bruxelles. ?? #mezzorainpiu… -