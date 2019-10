Pensioni ultime notizie | Quota 100 | Italia Viva “stop Quota 100 subito”

Pensioni ultime notizie : Quota 100 ok per Landini ma “sistema da rivedere” : Pensioni ultime notizie: Quota 100 ok per Landini ma “sistema da rivedere” Tra gli ultimi a intervenire su Quota 100 è stato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Sul tema Pensioni ultime notizie ruotano attorno ancora alla misura di pensione anticipata introdotta dal governo M5S-Lega e che l’attuale esecutivo ha recentemente confermato fino alla sua scadenza naturale, ovvero fino al 31 dicembre 2021. Dopo quella data, e questo ...

Pensioni ultime notizie : post Quota 100 - Misiani “poi modello definitivo” : Pensioni ultime notizie: post Quota 100, Misiani “poi modello definitivo” Tutto come previsto: Quota 100 sarà mantenuta, ma non sarà rinnovata dopo la sua scadenza naturale, che arriverà il 31 dicembre 2021. Il governo attuale, insomma, non ha alcuna intenzione di rinnovare la misura di pensione anticipata, che è sempre stata pensata come transitoria. Ne ha parlato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, lo ha ribadito il suo vice ...

Pensioni ultime notizie : nuova Quota 92 - come funziona l’uscita anticipata : Pensioni ultime notizie: nuova Quota 92, come funziona l’uscita anticipata L’obiettivo del governo è quello di rafforzare l’Ape sociale e sul fronte Pensioni ultime notizie virano proprio in tale direzione. In particolar modo su Quota 100, che potrebbe essere trasformata e convertita sia per ciò che concerne la platea di beneficiari, sia per quanto riguarda il numero di anni di contributi che serve per andare in pensione e sfruttare la ...

Pensioni ultime notizie : incontro governo-sindacati - il resoconto di Landini : Pensioni ultime notizie: incontro governo-sindacati, il resoconto di Landini Sono tanti i temi che saranno all’ordine del giorno nell’incontro tra governo e sindacati in vista della Manovra 2020. Dal taglio del cuneo fiscale fino ai contratti del pubblico impiego, senza ovviamente dimenticare le Pensioni. ultime notizie, a tal proposito, riguardano il resoconto del segretario generale Cgil Maurizio Landini, emerso in seguito al primo ...

Pensioni ultime notizie : doppio incontro governo-sindacati in settimana : Pensioni ultime notizie: doppio incontro governo-sindacati in settimana Sul fronte Pensioni ultime notizie riferiscono di un doppio incontro previsto in settimana tra sindacati e governo. Tema centrale sarà ovviamente la Manovra 2020, non solo le misure in tema previdenziale previste (di cui si è già al corrente, con la proroga di Ape Social e Opzione Donna), ma anche il taglio delle tasse a dipendenti e pensionati, che i sindacati vogliono ...

Pensioni News Ottobre 2019 : quota 100 - riforma Pensioni anticipate - ultime notizie scuola e lavoratori precoci : Le notizie e le informazioni sulle pensioni cambiamo di mese in mese ogni volta. È difficile stare dietro a tutte le News, perciò ecco tutte le informazioni necessarie e aggiornate sulla riforma delle pensioni anticipate e tutte le ultime notizie per Ottobre 2019. Innanzitutto sembra essere confermata l’abolizione della legge Fornero, con l’attuazione della riforma quota 100, che sarà possibile per lavoratori privati, lavoratori statali, ...

Pensioni ultime notizie : ricalcolo assegno Inps - lettere in arrivo : Pensioni ultime notizie: ricalcolo assegno Inps, lettere in arrivo Pensioni ultime notizie: in questi giorni, alcuni pensionati italiani stanno ricevendo una lettera da parte dell’Inps; in essa l’ente chiede la restituzione di una piccola parte delle somme erogate negli ultimi mesi. Pensioni ultime notizie: “Quota 100 a esaurimento”, Gualtieri “no rinnovo” Pensioni ultime notizie: la lettera dell’Inps Ad alcuni pensionati sta ...

Pensioni ultime notizie : “Quota 100 a esaurimento” - Gualtieri “no rinnovo” : Pensioni ultime notizie: “Quota 100 a esaurimento”, Gualtieri “no rinnovo” Sul fronte Pensioni ultime notizie riferiscono le dichiarazioni rilasciate dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri su Quota 100 a Piazza Pulita, in onda su La7. Il ministro ha affermato che Quota 100 non sarà rinnovata e che andrà comunque a esaurimento, ovvero a scadenza naturale. Per il nuovo numero 1 del MEF, infatti, Quota 100 è una misura che non avrebbe mai ...

Pensioni ultime notizie : Fornero contro Salvini “sistema non è un gioco” : Pensioni ultime notizie: Fornero contro Salvini “sistema non è un gioco” Nuova frecciata di Elsa Fornero al leader della Lega ed ex vicepremier Matteo Salvini. Stavolta il terreno di gioco è il sistema Pensionistico, il quale la Fornero vorrebbe fosse trattato dalla politica in modo più serio di quanto sia fatto oggi. Ospite a Tagadà su La7, la Fornero ha ammesso di non aver mai incontrato Salvini, ma che forse un giorno lo farà, in modo ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 e Def - Barbagallo “c’è delusione” : Pensioni ultime notizie: Quota 100 e Def, Barbagallo “c’è delusione” Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano le dichiarazioni del segretario generale della Uil Carmelo Barbagallo a proposito della Nota di aggiornamento del Def che è stata approvata nelle ultime ore dal governo. Le questioni principali toccate dal sindacalista riguardano ovviamente le Pensioni, e la mancata soddisfazione generale viene compensata in ...

Pensioni ultime notizie : Calenda “Via Quota 100 per ridistribuire risorse” : Pensioni ultime notizie: Calenda “Via Quota 100 per ridistribuire risorse” Carlo Calenda è totalmente contrario a Quota 100 e pensa che i soldi investiti sulla misura di pensione anticipata debbano in realtà essere reinvestiti altrove. Il punto, per il leader di Siamo europei, è la discontinuità dell’attuale governo con quello precedente, che può essere attuata solo negando le principali misure prese, tra cui, per l’appunto Quota ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - nuove regole governo M5S-Pd : Pensioni ultime notizie: Quota 100, nuove regole governo M5S-Pd Nella Manovra 2020 ci sarà spazio anche per alcune misure previdenziali. Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano proprio le novità previste dal governo M5S-Pd su Quota 100, i ritocchi che si hanno in mente di fare e gli interventi correttivi o normativi che si vogliono introdurre. Nella Legge di Bilancio spazio alla lotta contro l’evasione fiscale e agli strumenti di ...

Pensioni ultime notizie : “necessità riformare Legge Fornero” - parla Landini : Pensioni ultime notizie: “necessità riformare Legge Fornero”, parla Landini Torna sul tema delle Pensioni il segretario generale della Cgil Maurizio Landini: il superamento della Legge Fornero passa anche dall’introduzione di una pensione di garanzia. Pensioni ultime notizie: verso un assegno di garanzia? “Noi stiamo chiedendo che nel riformare la Legge Fornero in modo serio si costituisca la condizione di una pensione di garanzia” ha ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - risparmi fino a 1.7 mld. Come spenderli : Pensioni ultime notizie: Quota 100, risparmi fino a 1.7 mld. Come spenderli Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano i risparmi generati da Quota 100, in base ai dati dell’Osservatorio Inps aggiornati a metà settembre e studiati dal Sole 24 Ore. Dalla nuova misura di pensione anticipata si attende pertanto un risparmio di circa 1,767 miliardi di euro: si tratta di una somma che supera le aspettative iniziali diffuse dal premier Conte ...