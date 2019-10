Pensioni | Marattin | ‘quota 100 misura ingiusta’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Quota 100 è un provvedimento ingiusto, perché non riguarda solo gli operai, i disoccupati, gli infermieri e in genere chi fa lavori usuranti e gravosi, per i quali noi per primi abbiamo istituito l’Ape Social e per i quali è giusto il prepensionamento, ma usa miliardi di euro per mandare in pensione anticipata i dirigenti. Non è possibile che in Italia non si guardi mai ai più giovani. Noi preferiamo usare quelle risorse per abbassare le tasse e per dare risorse alle famiglie”. Lo dichiara Luigi, vicepresidente dei deputati di Italia Viva.L'articolo, ‘quota 100ingiusta’ CalcioWeb.

