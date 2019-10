Pensioni | 67 anni fino al 2022 poi aumenta di 3 mesi | in uscita i nati al 31 dicembre 1955

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Arrivano le prime conferme del mantenimento delle uscite da lavoro con pensione di vecchiaia a 67anche per il biennio successivo al 2019-2020, ovvero per gli2021 e. L'età del pensionamento, infatti, dovrebbe rimanere invariata in base a quanto viene fuori dall'ultimo rapporto demografico pubblicato dall'Istat. Quindi, l'età della pensione di vecchiaia,ta dallo scorso 1° gennaio a 67in virtù dei meccanismi di aggiornamento alla speranza di vita (sistema fatto proprio dalla riforma Fornero anche per leanticipate per età e contributi versati necessari all') dovrebbe permanere per i prossimi quattro, andando ad incrementarsi successivamente nel biennio 2023/2024. Tenendo presente che, secondo quanto previsto dal Decreto numero 4 del 2019 che ha introdotto lea quota 100, i requisiti didella pensione anticipata dovrebbero ...

