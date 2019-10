Paris Saint-Germain | ansia per le condizioni di Neymar | problema muscolare per il

Brasile - Neymar tocca quota 100 : “non lo avrei mai immaginato. Paris Saint-Germain? Adesso sto bene” : L’attaccante brasiliano toccherà le 100 presenze in amichevole contro il Senegal, un traguardo importante che lo esalta Neymar Jr si prepara a toccare quota cento presenze con la maglia del Brasile, lo farà nell’amichevole che i verdeoro giocheranno a Singapore contro il Senegal. AFP PHOTO / Roman Kruchinin / Una partita importante che segna un traguardo davvero storico per il giocatore sudamericano, celebrato alla giovane età ...

Mauro Icardi - ecco il primo gol in Ligue 1 con il Paris Saint Germain. E Wanda Nara applaude : Mauro Icardi va a segno con la maglia del Paris Saint Germain in campionato: l’attaccante argentino chiude una bella azione dei parigini per il 2-0 all’Angers nella sfida poi vinta per 4-0. Dopo il gol in Champions League, la punta protagonista della ‘telenovela’ estiva con l’Inter mette il suo nome nel tabellino del Psg per la prima volta in Ligue 1. E in tribuna, come quando era a Milano, Wanda Nara applaude ...

Opinionista - procuratrice e WAGS del Paris Saint Germain : le mille vite di Wanda Nara : Wanda Nara al Paris Saint GermainWanda Nara al Paris Saint GermainWanda Nara al Paris Saint GermainWanda Nara al Paris Saint GermainWanda Nara al Paris Saint GermainWanda Nara al Paris Saint GermainWanda Nara al Paris Saint GermainWanda Nara al Paris Saint GermainWanda Nara al Paris Saint GermainWanda Nara al Paris Saint GermainLa telenovela calcistica più appassionante dell’estate è finita a inizio settembre, con il passaggio di Mauro ...

Juventus - per gennaio si penserebbe allo scambio Emre Can-Paredes col Paris Saint-Germain : La Juventus finalmente sembra aver trovato quell'equilibrio difensivo che nelle prime partite della stagione era mancato, anche se bisognerà verificare questa tenuta nei prossimi due difficili match, ovvero in Champions League contro il Bayer Leverkusen ed in Serie A contro l'Inter. A tenere banco in questi giorni è anche il calciomercato, con la Juventus che resta uno delle protagoniste soprattutto in tema cessioni. E' saltato il trasferimento ...

Calciomercato Juventus : possibile scambio Emre Can - Meunier con il Paris Saint Germain : La Juventus, dopo il successo di Brescia, è pronta a preparare il match di sabato contro la Spal, previsto alle ore 15:00 prima della seconda giornata di Champions League contro il Bayer Leverkusen. La vittoria contro la squadra di Balotelli ha permesso ai bianconeri di raggiungere 13 punti ed attualmente sono primi in classifica in attesa del big match della quarta giornata di campionato fra Inter e Lazio. Nonostante il Calciomercato si sia ...

Paris Saint-Germain - le verità di Neymar : “ho sbagliato e recuperato la fiducia ad un prezzo elevato - adesso ho imparato” : L’attaccante brasiliano ha parlato degli ultimi mesi alquanto difficili, ammettendo di aver sbagliato e di voler migliorare Due gol, utili per permettere al Paris Saint-Germain di portare a casa altrettante vittorie allo scadere. Neymar sta piano piano riacquistando la fiducia dei tifosi, dopo un’estate alquanto turbolenta in cui ha fatto capire di voler tornare al Barcellona, un trasferimento poi saltato per la rigidità della ...

Paris Saint-Germain - Mbappé difende Icardi : “la gente lo giudica senza conoscerlo - quando si ambienterà…” : Presente al “Best FIFA Football Award 2019” tenutosi a Milano, l’attaccante francese si è soffermato a parlare del suo nuovo compagno di squadra L’inserimento di Mauro Icardi nell’ambiente Paris Saint-Germain prosegue a gonfie vele, l’argentino si è già ritagliato il proprio spazio giocando da titolare il match di Champions contro il Real Madrid, vinto 3-0 dai parigini. AFP/LaPresse Ancora nessun gol ...

Paris Saint-Germain - Neymar allo scoperto : “tutti sanno che volevo andar via - inutile nasconderlo” : Nella conferenza stampa post partita, Neymar ha parlato della trattativa tra PSG e Barcellona che lo ha coinvolto nell’ultima sessione di mercato Ha deciso la partita tra Paris Saint-Germain e Strasburgo con una rovesciata pazzesca, utile per mettere a tacere i fischi regalatigli dai tifosi parigini. AFP/LaPresse Neymar Jr però non si cura dell’ostracismo dei fan del club campione di Francia, ammettendo anzi candidamente in ...

Paris Saint-Germain - gol pauroso di Neymar : rovesciata pazzesca per spegnere i fischi dei suoi tifosi [VIDEO] : fischiato per un’intera partita dai propri tifosi, Neymar ha risposto con una splendida rovesciata che ha permesso ai parigini di battere lo Strasburgo Il Paris Saint-Germain ringrazia Neymar Jr, autore di un gol pazzesco che permette ai parigini di battere lo Strasburgo in pieno recupero. La rovesciata che vale i tre punti è davvero da applausi, un gesto tecnico assurdo che descrive tutte le qualità tecniche del brasiliano, che ...

Deliveroo nuovo Premium Partner del Paris Saint-Germain : Deliveroo Psg – Deliveroo è un nuovo Premium Partner delle prime squadre maschile e femminile del Paris Saint-Germain. L’azienda ha siglato un accordo pluriennale con il club francese e utilizzerà questa Partnership per far crescere il suo profilo e continuare la sua espansione in Francia e nel mondo. Il marchio Deliveroo sarà presente al “Parco […] L'articolo Deliveroo nuovo Premium Partner del Paris Saint-Germain è stato realizzato ...

Paris Saint-Germain - il padre di Neymar esce allo scoperto : “la trattativa con il Barcellona prosegue” : Il padre del calciatore brasiliano ha rivelato come la trattativa tra i due club continui nonostante la chiusura del mercato Le porte per un ritorno di Neymar Jr al Barcellona non sono affatto chiuse, il club blaugrana infatti ha mantenuto vivi i contatti con il Paris Saint-Germain anche dopo la chiusura del mercato, tessendo la tela in vista della finestra invernale. Sulla questione è intervenuto il padre del giocatore, Neymar Santos Sr, ...

Paris Saint-Germain - Thiago Silva difende Neymar : “sa di aver commesso degli errori - ma…” : Il difensore brasiliano ha difeso il proprio compagno di squadra, finito al centro del mercato nell’ultima sessione estiva Per molte settimane è rimasto al centro delle voci di mercato per un suo possibile passaggio dal Paris Saint-Germain al Barcellona, ma alla fine Neymar Jr è rimasto a Parigi, rimandando la sua partenza alla prossima estate. AFP/LaPresse Una telenovela conclusasi dopo un lunghissimo tira e molla, che ha ...

Juventus - che smacco di Rabiot al Paris Saint-Germain : il club parigino costretto a risarcire il giocatore francese : Il giocatore francese ha vinto la causa contro il suo ex club, che dovrà restituirgli 40.000 euro ingiustamente trattenuti nel corso della stagione passata Adrien Rabiot si prende la sua rivincita nei confronti del Paris Saint-Germain, ottenendo la restituzione di 40.000 euro trattenuti dal club parigini la passata stagione ingiustamente. Lapresse Stando a quanto riporta l’Equipe, il centrocampista della Juventus si è visto dare ...

