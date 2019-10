Palermo | Addiopizzo | ‘nuova area giochi in piazza Magione’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019), 14 ott. (AdnKronos) – Il percorso di riqualificazione urbana e di inclusione sociale aMagione prosegue e il 26 ottobre, nell’ambito dell’iniziativa ‘Magione Bene Comune” verrà inaugurata “insieme ad Handala e alle altre realtà sociali impegnate nel quartiere, alla scuola Amari-Ferrara-Roncalli e al Comune dila nuova strada davanti al plesso Ferrara, arricchita da una nuova”. Lo annuncia l’associazione. “Un’iniziativa nata dal basso per sottrarre spazio all’incuria e all’illegalità, oltre che per rimarginare condizioni di degrado e di povertà”, dice l’associazione.“Anche questo traguardo è frutto di un lavoro di squadra tra realtà sociali, scuola e istituzioni, così come è stato per l’della, nata da una ...

