Orban perde Budapest | incassa la sua prima sconfitta elettorale

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Viktorsubisce ladall’inizio della sua ascesa al potere. L’opposizione ungherese riparte dalla vittoria die torna a sperare, dopo aver costruito un cartello unitario che nelle amministrative ha sfidato quasi ovunque nel Paese il candidato del premier.Cruciale e simbolica, la vittoria a, dove l’ecologista di sinistra Gergely Karacsony, candidato del centrosinistra è al 50% dei consensi, davanti a Istvan Tarlos, che ha ottenuto il 45% dei voti. Tarlos ha riconosciuto la vittoria dell’avversario, e si è congratulato con lui al telefono. Nel cartello delle opposizioni sono entrati i centristi di Momentum, i Socialisti, gli ecologisti, e in alcuni casi, però, si è potuto contare sulla desistenza dell’estrema destra di Jobbik.Il cartello delle opposizioni ha vinto anche in 10 delle ...

Agenzia_Ansa : Elezioni in #Ungheria #Orban perde #Budapest e altre città #ANSA - Corriere : Voto in Ungheria, Orban perde Budapest e la metà dei capoluoghi - Corriere : Voto in Ungheria, Orban perde Budapest e la metà dei capoluoghi -