Offerta di Carlo De Benedetti per Gedi | il Cdr di Repubblica | Impegnati a

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Il comitato di redazione diregistra l’importante novità relativa agli assetti proprietari del Gruppo, comunicata dall’ingegnerDe. “Anche in questo frangente, il Cdr si impegnerà per salvaguardare i valori e il lavoro quotidiano di una redazione che, sin dalla sua fondazione, ha contribuito a scrivere una delle pagine più importanti della storia civile e politica del Paese”. Per discuterne l’assemblea dei giornalisti diè convocata oggi alle ore 15.La notizia sta spingendo le azioni del gruppoa Piazza Affari. Il titolo ha fatto segnare guadagni sin dall’apertura, fino ad arrivare a +10,67% a 0,27, bloccato per eccesso di rialzo.L’di Romed. L’ingegnerDevuole tornare in campo: avanza una proposta per l’acquisto del 29,9% di ...

TgLa7 : Editoria: duello in famiglia per controllo di Gedi. Cir respinge offerta di Carlo De Benedetti - SkyTG24 : Carlo De Benedetti presenta offerta d'acquisto per 30% gruppo Gedi - lucasalvioli : Cir respinge l’offerta di Carlo De Benedetti per Gedi. Si era fatto avanti Cattaneo con Peninsula -