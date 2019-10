Nuovo stadio Cagliari | le ultime indicazioni dal sindaco e dal presidente Giulini

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019)– “? E’ l’occasione anche per riqualificare una parte importante della citta’. Speriamo di portare la delibera nei prossimi giorni in consiglio comunale affinche’ si possa cominciare la fase di progettazione”. Sono le importanti dichiarazioni deldiPaolo Truzzu in riferimento agli ultimi dettagli dell’iter per la realizzazione del. “Noi siamo pronti – ha detto ildelTommaso– siamo in attesa”. Ilsta disputando una stagione importante in Serie A ma l’obiettivo è crescere sempre di più e la costruzione delrappresenta un passo fondamentale. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo ...

Gazzetta_it : Nuovo stadio: Milan e Inter ora vogliono 'salvare' il cuore di #SanSiro - acmilan : Have your say on the projects on the New Stadium ?? for Milano ? - Inter : ?? | SONDAGGIO La tua opinione sul Nuovo Stadio per Milano è importante! Sul sito -