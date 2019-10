Nuoto | i benefici di iniziarlo in età adulta ...

Fonte : vanityfair

Questo articolo è apparso sul numero 41 di Vanity Fair in edicola fino al 16 ottobre 2019 A una certa età, esistono limiti psicologici che dividono i desideri leciti da quelli considerati inappropriati e inconfessabili. Proprio come quei cordoni in piscina che separano le corsie. Oggi si possono fare scelte un tempo impensabili, eppure esistono ancora scrupoli taciuti di proporzioni infinitesimali che accomunano più esseri umani di quanto si pensi. Per esempio: sarà il caso di iscrivermi al corso diper principianti? Ho scoperto un'Atlantide di non-nuotatori in incognito quando ho fatto a mia volta coming out. Sono stata inondata di messaggi privati e pubblici del tipo «Ma ...