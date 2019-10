Nome ‘Alto Adige’ | Svp corre ai ripari per paura dell’impugnazione Il vero nodo è la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) La cancellazione del termine ‘Alto Adige‘ dal testo di una legge ha scatenato un putiferio indesiderato per la Südtiroler Volkspartei, il partito di governo a Bolzano che pure quell’emendamento proposto dalla destra tedesca lo ha approvato. Nel fine settimana sono proliferate una serie di notizie erronee, riportate dai principali quotidiani nazionali, secondo cui la parola ‘Alto Adige’ sarebbe stata abolita per legge. Nulla di più falso. Quello che èinvece, è che la sostituzione del termine con ‘Provincia di Bolzano’, nella parte italiana del disegno di legge numero 30 relativo a “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea” può provocare l’impugnazione della norma da parte dello Stato, come ha annunciato il ministro Francesco ...

