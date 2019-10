Nobel dell?Economia 2019 : vincono Banerjee - Duflo e Kremer per l'approccio sperimentale nella lotta alla povertà : Il premio Nobel per l'economia è stato assegnato congiuntamente agli economisti Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer per l'approccio sperimentale nella lotta alla...

Il Nobel per l’economia a Duflo - Banerjee e Kremer per le misure contro la povertà : Sono gli economisti Esther Duflo, il marito Abhijit Banerjee e Michael Kremer a vincere il Premio Nobel per l’economia 2019. L’Accademia reale svedese delle Scienze ha assegnato la sua massima onorificenza in materia economica ai tre studiosi che con il loro lavoro hanno contribuito in modo sostanziale ad affrontare il tema della povertà economica globale con misure in grado di intervenire su questioni specifiche. Le ragioni principali della ...

Nobel per l'Economia a Banerjee - Duflo e Kremer per "l'approccio alla lotta alla povertà globale" : Il premio Nobel per l’Economia per il 2019 è stato assegnato congiuntamente agli economisti Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer per l’approccio sperimentale nella lotta alla povertà globale. L’annuncio sul profilo Twitter del Nobel Prize. VIDEO - L’annuncio a Stoccolma Banerjee, indiano, e Ruflo, francese, sono entrambi docenti del Mit - Massachusetts Institute of ...

Premio Nobel per l’economia assegnato a Banerjee - Duflo e Kremer : “La loro ricerca ha migliorato la lotta alla povertà globale” : Il Premio Nobel per l’economia è stato assegnato congiuntamente agli economisti Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer per l’approccio sperimentale nella lotta alla povertà globale. La ricerca condotta dai due docenti del Mit, l’indiano Banerjee e la francese Esther Duflo, e da uno di Harvard, l’americano Kremer, “ha notevolmente migliorato la nostra capacità di combattere la povertà globale. In soli due decenni, il loro ...

