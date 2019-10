New York - Daria Biancardi vince il Festival della Musica Italiana : Palermo, 14 ott. (AdnKronos) – E’ Daria Biancardi la vincitrice della XII edizione di New York Canta ‘ Festival della Musica Italiana a New York che si è svolto al Master Theatre di Brooklyn. Con il singolo ‘Come una danza” – scritto da Cassandra Raffaele – Daria è salita sul palco e incantato pubblico e giuria di esperti. Alle 2 di notte, ora Italiana, Daria ritira il premio e vede, finalmente, ...

Il famoso ristorante Barney Greengrass di New York è stato chiuso temporaneamente dalle autorità sanitarie : Domenica, Barney Greengrass, uno dei ristoranti di New York più famosi al mondo, è stato chiuso dalle autorità sanitarie dopo un controllo avvenuto giovedì perché il cibo non era conservato alla corretta temperatura, per la presenza di oltre 300 escrementi di

Il figlio Stefano si sposa : Paolo Bonolis vola a New York con la famiglia - : Francesca Galici Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli e i loro tre figli sono volati a New York per partecipare al matrimonio di Stefano, primogenito del conduttore convolato a nozze con la giunonica Candice Tempo di matrimoni in casa Bonolis grazie al primogenito di Paolo Bonolis che è convolato a nozze con la fidanzata Candice Hansen. Stefano Bonolis è uno dei due figli che il popolare Paolo ha avuto dal primo matrimonio con Diane ...

New York - sparatoria in un locale : 4 morti e 3 feriti : Quattro persone hanno perso la vita in una sparatoria avvenuta in un locale di Crown Heights, situato nel distretto di Brooklyn a New York, di cui sono ancora trapelati pochi dettagli.Le autorità sono state allertate poco dopo le 7 di oggi, ora locale, per una sparatoria in corso all'interno di un locale privato situato su Utica Avenue. All'arrivo l'emergenza si era già conclusa: 4 uomini sono stati dichiarati morti sul posto, mentre tre ...

Luché racconta la sua pizza a Piero Armenti : 'Farla a New York è più bello che a Napoli' : Non tutti sanno che Luché, oltre ed essere ormai da anni un rapper di primo piano nel sempre più variegato panorama della scena italiana, è anche un affermato imprenditore, sia in ambito streetwear, dove sta ottenendo ottimi risultati con il suo brand 'Black Friday', ma anche e soprattutto a livello culinario, è infatti titolare e socio di alcuni locali a Londra e New York. L'incontro tra Luché e Piero Armenti, davanti a una diavola e una pizza ...

