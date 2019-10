NBA Preseason – Melli batte Belinelli nel primo derby italiano | i Pelicans stendono San

Fonte : sportfair

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Sono quattordici i punti segnati dain quattordici minuti, mentre la guardia di San Giovanni in Persiceto ne mette a referto 11 La NBAha regalato ildi questa stagione, con Nicolòe Marcouno contro l’altro nel match tra New Orleanse San Antonio Spurs. Successo meritato per la franchigia della Lousiana che, trascinata da un super Zion Williamson, si impone 123-114 al termine di una partita spettacolare. Sono 14 i punti messi a referto dal neo giocatore dei, rimasto in campo per 18 minuti nei quali ha collezionato anche 9 rimbalzi, una palla persa e una recuperata e due stoppate. Undici invece i punti di, accompagnati da tre rimbalzi, un assist e due palle perse in 18′.L'articolo NBAnel, iSan Antonio 123-114 ...

