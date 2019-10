Napoli | sirene spagnole per Fabian Ruiz | gli occhi di Real Madrid e Barcellona sul

Fonte : sportfair

(Di lunedì 14 ottobre 2019) I due club spagnoli hanno mostrato interesse per il centrocampista del, ma De Laurentiis non ha nessuna intenzione di privarsenepiace eccome a, che hanno cominciato a mostrare interesse per il centrocampista spagnolo. In particolare i blancos avrebbero necessità di rinfoltire il proprio centrocampo, avendo al momento solo quattro giocatori di ruolo. LaPresse/EFE Il giovane 23enne farebbe al caso di Zidane, essendo giovane ma già titolare non solo nelma anche nella propria nazionale, grazie alla sua personalità e alla sua determinazione. Non sarà comunque affatto facile convincere De Laurentiis a privarsi di, considerando anche le schermaglie avvenute tradurante l’ultimo mercato per James Rodriguez. Anzi, il numero uno del club azzurro vorrebbe rinnovare il contratto a, inserendo una clausola ...

