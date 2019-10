Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) A un passo del portonec’è una. Succede a Casoria, 80 mila abitanti, in provincia di. L’istituto in questione è il “Moscati – Maglione”, unache si trova in undi proprietà di un istituto religioso. Il problema è che le suore Stimmatine hanno affittato una parteloro struttura, adibita a locale commerciale, ad una. Nulla di vietato visto che la città non è dotata di un regolamento ad hoc che stabilisca le distanze tra gli istituti scolastici e le salecome accade in molte altre città. Resta la questione etica. Il proprietarioha tutti i permessi in regola, non viola nulla ma quellaa un metro dall’ingressonon è gradita a moltiche si sono ribellati a questa situazione. Qualcuno ha persino ammesso al quotidiano “Il Mattino” che il figlio sarebbe entrato lì a scommettere”. Un’ipotesi ...

doctorhoover : RT @fattoquotidiano: Napoli, nello stesso palazzo della scuola media c’è una sala slot: genitori in rivolta ma non c’è un regolamento comun… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Napoli, nello stesso palazzo della scuola media c’è una sala slot: genitori in rivolta ma non c’è un regolamento comun… - Noovyis : (Napoli, nello stesso palazzo della scuola media c’è una sala slot: genitori in rivolta ma non c’è un regolamento c… -