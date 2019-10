Napoli | Milik segna con la Polonia | gol magnifico del centravanti azzurro – VIDEO

Rinnovi Napoli – Parti lontane per Allan - sciolti i nodi per Zielinski e Milik. Hysaj verso Roma : L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riassume la situazione Rinnovi in casa Napoli. Alcuni sembrano cosa fatta, per altri le Parti sono lontanissime Rinnovi Napoli – Partiamo dalle situazioni che sembrano di più facile conclusione: per Maksimovic e Milik, stando a quanto riportato dal quotidiano, mancherebbero solo le ufficialità dopo percorsi simili, per entrambi non semplici. Gli incontri sono stati lunghi e spesso ...

CorSport : il Napoli accorcia i tempi per il rinnovo di Milik e Maksimovic : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe dato una forte accelerata al rinnovo del contratto di Milik e Maksimovic. Entrambi hanno il contratto che scade nel 2021 e per entrambi il percorso del rinnovo non è stato finora agevole. I colloqui sono stati lunghi e ci sono state anche brusche frenate. Ora, però, sembra essere tutto risolto. Il quotidiano sportivo scrive che manca solo l’ufficialità. Stessa situazione per ...

Repubblica : Milik chiede raddoppio dell’ingaggio - il Napoli non lo prende in considerazione : Milik non ha nascosto ieri, parlando dal ritiro con la Polonia, il periodo di difficoltà che sta vivendo a Napoli, rammaricandosi per i gol che non arrivano, ma senza perdere l’entusiasmo e la voglia di trovare la giusta forma. Ma nonostante questo il polacco sta trattando con il Napoli per un adeguamento del suo contratto, secondo quanto riporta Repubblica Napoli, con delle richieste che però non sono piaciute alla società Il polacco ...

Milik : “Al Napoli non ha senso cercare scuse bisogna conquistarsi il posto” : Arek Milik ha parlato ieri dal ritiro della nazionale polacca al portale Przeglad Sportowy Il centravanti del Napoli riconosce di non stare attraversando un momento facile ma è convinto che il lavoro, la responsabilità, la pazienza e la serenità lo aiuteranno a raggiungere il suo obiettivo. “Se mi arrabbiassi con l’allenatore non ne ricaverei nulla” Insistendo e lavorando, i risultati, dice, arriveranno sicuramente. Resta la delusione per aver ...

Napoli - Milik alza la voce : “non gioco da un mese - mi manca fiducia. Llorente? La concorrenza non fa male” : L’attaccante polacco ha parlato della sua difficile situazione, sottolineando come abbia un po’ perso fiducia nei propri mezzi dopo le numerose panchine Un avvio di stagione alquanto complicato, caratterizzato da uno scarso minutaggio e zero gol segnati. Arek Milik non è certamente nel suo momento migliore di forma, ma l’exploit di Fernando Llorente non lo ha aiutato. Donato Fasano/LaPresse Lo spagnolo si è integrato ...

Milik schietta frecciata ad Ancelotti : “A Napoli si cambia troppo e si va in confusione! Le critiche? Spengo il cellulare. Da Llorente posso imparare molto.Non gioco con continuità e…” : Intervista a Milik L’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della sua nazionale al portale polacco, Przeglad Sportowy. Ecco quanto ha detto: “Quando arrivano delle critiche io Spengo i social come Instagram e Twitter. Spengo il telefono ed in un momento questa dimensione scompare dal mio spazio. E’ l’unico modo per non impazzire. – e precisa – Poi, ...

Repubblica : Milik non segna ma chiede al Napoli 4 - 5 milioni : L’inizio di stagione di Arek Milik non è dei più confortanti. I suoi ultimi tre mesi sono stati i più bui della sua avventura in Italia. E stavolta non è colpa degli infortuni, scrive Repubblica Napoli. Il centravanti polacco è in piena crisi tanto da essere scivolato ai margini del progetto di Ancelotti che, pure, si è sempre dichiarato un suo estimatore. Finora Milik ha giocato titolare solo due volte: in campionato, a Lecce, e in ...

Calciomercato Napoli - il rinnovo di Milik tarda ad arrivare : le ultime : Calciomercato Napoli, il rinnovo di Milik tarda ad arrivare: le ultime Calciomercato Napoli rinnovo Milik| Arek Milik ritarda sul suo rinnovo. Il prolungamento del contratto non arriva, e i motivi potrebbero essere tanti, forse troppi. La situazione non è chiara, servirà ancora del tempo. Ne parla l’edizione odierna del quotidiano Roma: “La trattativa per il suo rinnovo (in scadenza nel 2021) è cominciata la scorsa primavera. ...

Da Kiev a Genk : quando Milik - con una doppietta di testa - salvò il Napoli : C’era una volta Arkadiusz Milik. Ma questo sarebbe un incipit esagerato. Troppo improntato al pessimismo. Definitivo. C’era una volta e ci sarà di nuovo. Certo ieri sera, a Genk, è stato il protagonista in negativo della serata. L’unico no ma l’attore protagonista sì. Ancora una volta in Champions, come lo scorso anno a Liverpool, dalle sue parti sono transitati i palloni più pericolosi e caldi del match. Andiamo per ...

Napoli - i quotidiani distruggono Milik : “Spreca troppo - la sfortuna non c’entra. Occasione buttata” : Napoli, Milik il peggiore in campo: i quotidiani lo distruggono Napoli Milik| Probabilmente il peggiore in campo, sicuramente per i vari quotidiani che oggi si sono ritrovati a dargli una valutazione. Continua il momento no di Milik, il polacco ieri sera non ha sfruttato l’Occasione che gli è stata concessa da Ancelotti, e per questo viene “punito” sulle edizioni odierne dei quotidiani. Voto 4 per La Gazzetta dello Sport, ...

Live Genk-Napoli live 0-0 Milik ancora di testa : alto : Torna in campo il Napoli contro i belgi del Genk, dopo il roboante ingresso nella competizione di due settimane fa, quando i partenopei, grazie ad una super prestazione di fronte ai...

Live Genk-Napoli live 0-0 Koulibaly e Milik : che occasioni : Torna in campo il Napoli contro i belgi del Genk, dopo il roboante ingresso nella competizione di due settimane fa, quando i partenopei, grazie ad una super prestazione di fronte ai...

LIVE Genk-Napoli 0-0 - Champions League in DIRETTA : ancora una traversa per Milik - è già il quarto palo per i ragazzi di Ancelotti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 36′ Arriva il quarto corner per la formazione di Mazzu. 35′ Arriva il primo cambio per il Napoli: esce Mario Rui per un problema muscolare, al suo posto entra Malcuit. 33′ La percentuale di possesso palla alla mezz’ora recita: 44% Genk, 66% Napoli. 31′ Benissimo Di Lorenzo, che non fa giocare Bongonda. 29′ Cuesta spazza via una palla pericolosa, sarà calcio ...

Live Genk-Napoli live 0-0 Due clamorose traverse di Milik : Torna in campo il Napoli contro i belgi del Genk, dopo il roboante ingresso nella competizione di due settimane fa, quando i partenopei, grazie ad una super prestazione di fronte ai...