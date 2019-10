Napoli-Atalanta | parte alle 16 la vendita dei biglietti

Atalanta - infortunio Zapata : il colombiano potrebbe saltare anche la sfida con il Napoli : Atalanta, infortunio Zapata: il colombiano potrebbe saltare anche la sfida con il Napoli Atalanta infortunio Zapata| Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta e ex calciatore del Napoli, ha subito un infortunio in Nazionale che gli ha impedito di proseguire il match con la sua Colombia e ha anticipato il suo rientro a Bergamo. Oggi verranno svolti gli esami per poter definire i tempi di recupero del colombiano. Un risentimento sarebbe il male ...

Calciomercato - assalto al Napoli : terzino destro per il Milan - Lazio e Genoa guardano in casa Verona - pazza idea Atalanta : Continua a muoversi il Calciomercato e la pausa per le Nazionali è servita ai dirigenti per provare ad anticipare i tempi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno. Diverse trattative che riguardano i club del campionato di Serie A e non solo, novità direttamente anche dall’estero. Ecco tutte le trattative nel dettaglio. BRESCIA – Il Brescia ha annunciato di aver rinnovato il contratto di Ernesto Torregrossa . Il ...

Radio KKN - Mirabelli : “Attualmente anche l’Atalanta è superiore al Napoli “ : Mirabelli sul Napoli Massimiliano Mirabelli, ex dirigente sportivo del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, riguardo l’attuale momento che sta attraversando il Milan e poi si è soffermato anche sul Napoli. Ecco le sue dichiarazioni: “Il Napoli sta attraversando un momento particolare, in questo momento anche l’Atalanta è superiore agli azzurri”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE ...

Frena il Napoli - l’Atalanta non si ferma più : L'Atalanta a passo di carica mette pressione a Inter e Juve, consolida il terzo posto asfaltando il Lecce e confermando il suo momento di grande vena. Perdono terreno invece il Napoli e le due romane. Gli azzurri chiudono sullo 0-0 la pur non facile trasferta in casa del Torino, loro primo pareggio in campionato, ed e' al momento invischiato nella lotta per il quarto posto con le squadre della capitale. Poche le note liete dal 'Grande Torino' ...

Prossimo turno Champions League (22-23 ottobre) : orari Juventus - Inter - Napoli e Atalanta. Programma - calendario e tv : Il Prossimo turno della Champions League 2019-2020 si giocherà il 22-23 ottobre, la terza giornata della fase a gironi andrà in scena tra tre settimane visto che nel frattempo ci sarà anche una sosta per le Nazionali. Si entra nel vivo della massima competizione continentale e le squadre italiane cercheranno di mettersi in luce ottenendo dei risultati importanti. La Juventus vuole il secondo successo consecutivo di fronte al proprio pubblico, i ...

Sky Sport Diretta Champions #2 - Palinsesto e Telecronisti Juventus - Inter - Napoli - Atalanta : Torna su Sky Sport la UEFA Champions League. Tra martedì 1° ottobre, e mercoledì 2 ottobr esi giocano le gare del secondo turno della fase a gironi della massima competizione europea. Quattro le...

Pagelle e Highlights 5^giornata : Inter-Lazio 1-0 - nerazzurri a punteggio pieno. Napoli-Cagliari 0-1 - rossoblù corsari. Roma ko - super Atalanta! : Pagelle 5 GIORNATA- Tutto pronto per l’inizio della 5^ giornata di campionato. Si partirà dalla sfida del Bentegodi tra Verona e Udinese. Padroni di casa reduci dall’ottima prestazione contro la Juventus e chiamati ad invertire la rotta. Ospiti a caccia di riscatto dopo il deludente passo falso contro il Brescia nella 4^ giornata. In serata […] L'articolo Pagelle e Highlights 5^giornata: Inter-Lazio 1-0, nerazzurri a punteggio ...

Pronostici Serie A - le quote di William Hill : riscatto Napoli - Atalanta e Juventus favorite : La sesta giornata di Serie A parte sabato pomeriggio con Juventus–Spal. La formazione bianconera è imbattuta in casa da ben ventitré incontri nel massimo campionato: dopo quella del Liverpool, si tratta della seconda striscia positiva più lunga nei cinque maggiori campionati europei in corso. Statistica non di buon auspicio per gli sfidanti, quotati infatti a 17.00 sulla lavagna di William Hill. Ben più semplice il punto di vista dei ...

Serie A - 5° giornata : all’Inter basta D’Ambrosio per tornare in vetta da sola. Napoli e Roma ko in casa : festeggiano Atalanta e Cagliari : Danilo D’Ambrosio, Lucas Castro e Duvan Zapata. Se la quinta giornata di Serie A si potesse riassumere con tre nomi, quelli del difensore dell’Inter, del centrocampista del Cagliari e dell’attaccante dell’Atalanta basterebbero per archiviare un turno pieno zeppo di sorprese. Non lo è la vittoria di misura dell’Inter di Antonio Conte a San Siro contro la Lazio. Ai nerazzurri è bastata una rete del terzino al ...

Juve pareggia - Atalanta travolta - il Napoli unica italiana a vincere in Champions : Il Napoli è l’unica squadra italiana a vincere nel primo turno di Champions. E che vittoria, contro i campioni in carica del Liverpool. Dopo il pareggio di ieri dell’Inter in casa contro lo Slavia Praga, questa sera una sconfitta e un pareggio. L’Atalanta, all’esordio in Champions, è stata travolta 4-0 dalla Dinamo Zagabria. La Juventus di Sarri e Ronaldo ha pareggiato 2-2 in casa dell’Atletico Madrid. Un pareggio ...

Sky Sport Diretta Champions #1 - Palinsesto Telecronisti Juventus - Inter - Napoli - Atalanta : Dopo il via della Serie A, dal 17 settembre riparte anche la UEFA Champions League 2019/2020 e Sky seguirà l'Intero torneo, con la Diretta dei 125 incontri live oltre a Diretta Gol per vivere tutte le partite in contemporanea. Inoltre i migliori...

Champions League in tv - le partite che verranno trasmesse gratis e in chiaro su Canale5. Juventus e Inter prevalgono su Atalanta e Napoli : La Champions League sta per iniziare. L’edizione 2019/2020 comincerà il 17 Settembre e rappresentare il calcio italiano ci saranno Juventus, Napoli, Inter ed Atalanta. I diritti televisivi in chiaro della massima competizione europea per club sono tornati quest’anno a Mediaset, che ha ufficializzato quali sono le sei partite che che trasmetterà su Canale 5 durante la prima fase. Sarà il martedì, la sera scelta da Canale 5 per ...

Sorteggio Champions League : Juve-Atletico. Napoli-Liverpool e Barça-Inter. L’Atalanta pesca il City - ma limita i danni : Sorteggio Champions League- Tutto pronto per i sorteggi di Champions League della fase a gironi. Montecarlo si prepara alla solita cerimonia la quale andrà in scena a partire dalle ore 18:00. Juventus unica italiana testa di serie. Napoli in 2^ fascia, Inter in 3^ fascia e Atalanta in 4^ fascia. Pericolo Real Madrid per la […] L'articolo Sorteggio Champions League: Juve-Atletico. Napoli-Liverpool e Barça-Inter. L’Atalanta pesca il ...