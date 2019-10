MotoGp – Valentino Rossi innamoratissimo | il post social per la sua Francesca Sofia

MotoGp – Valentino Rossi cambia capotecnico - David Munoz orgoglioso : “dovrò imparare molto - ma…” : David Munoz orgoglioso del nuovo ruolo di capotecnico in Yamaha al fianco di Valentino Rossi dalla stagione 2020: le parole dello spagnolo I piloti della MotoGp tornano finalmente protagonisti: dopo una settimana di pausa a seguito del Gp della Thailandia, che ha incoronato Marquez campione del mondo, adesso i piloti si spostano in Giappone, dove avrà inizio il Trittico asiatico. Occhi puntati su Valentino Rossi, che cercherà ancora una ...

MotoGp – Valentino Rossi cambia capotecnico - David Munoz orgoglioso : “dovrò imparere molto - ma…” : David Munoz orgoglioso del nuovo ruolo di capotecnico in Yamaha al fianco di Valentino Rossi dalla stagione 2020: le parole dello spagnolo I piloti della MotoGp tornano finalmente protagonisti: dopo una settimana di pausa a seguito del Gp della Thailandia, che ha incoronato Marquez campione del mondo, adesso i piloti si spostano in Giappone, dove avrà inizio il Trittico asiatico. Occhi puntati su Valentino Rossi, che cercherà ancora una ...

MotoGp – Rose… bianche per te! Valentino Rossi romanticissimo : la dolce sorpresa per i 26 anni di Francesca Sofia Novello [VIDEO] : Quanta dolcezza in casa Rossi-Novello: enorme mazzo di rose bianche per il 26° compleanno della fidanzata del Dottore Una settimana di pausa, per i piloti della MotoGp, dopo la gara della Thailandia, che ha incoronato Marquez campione del mondo 2019. Valentino Rossi è rientrato in Italia prima del trittico asiatico, che inizierà domenica pRossima in Giappone, per passare un po’ di tempo con i suoi cari e, soprattutto, festeggiare il ...

MotoGp – Capirossi guarda al futuro : “Valentino ci ha aiutati tanto - ma servono nuovi talenti” : Capirossi guarda al futuro: l’ex pilota di MotoGp alla ricerca di nuovi talenti e personaggi ‘alla Valentino Rossi’ Sono iniziati a Trento i quattro appassionanti giorni del Festival dello Sport. Oggi sono stati protagonisti gli uomini delle due ruote, con Ezpeleta e Capirossi che hanno fatto il quadro della situazione, soddisfatti del lavoro e dei risultati ottenuti di stagione in stagione. LaPresse/Daniele ...

MotoGp - Ramon Forcada ‘smonta’ Valentino Rossi : lo spagnolo prospetta un futuro tetro al Dottore : Il capo-tecnico di Morbidelli ha analizzato la scelta di Valentino Rossi di sostituire Galbusera con Munoz, soffermandosi poi sul futuro del Dottore In passato è stato il capo-tecnico di Jorge Lorenzo e Maverick Viñales, adesso svolge lo stesso ruolo per Franco Morbidelli nel team SIC Petronas. Ramon Forcada è senza dubbio uno degli uomini più esperti del Motomondiale, considerando gli anni trascorsi nel paddock inseguendo vittorie e ...

MotoGp - Marc Marquez risponde a Valentino Rossi : “Non ho l’ossessione delle statistiche. La sua reazione è quella di un pilota che ha fatto molto” : Grazie alla vittoria nel GP di Thailandia, lo scorso weekend Marc Marquez ha potuto festeggiare il suo ottavo titolo nel Motomondiale, con quattro gare d’anticipo. Un risultato che lo pone tra i più grandi di questo sport e in questi giorni è stato inevitabile il paragone con gli altri campioni, tra cui Valentino Rossi, che ha rilasciato dichiarazioni al veleno in merito al confronto con Marquez. Tuttavia il pilota spagnolo non è sembrato ...

MotoGp – Valentino Rossi e Uccio in pista a Misano : allenamento sulla… Ferrari [VIDEO] : Valentino Rossi e Uccio Salucci alla guida di una Ferrari oggi sul circuito di Misano: allenamento speciale per il Dottore Se alcuni piloti della MotoGp hanno deciso di rimanere in viaggio e restare lontani dalle loro case, dopo la partenza per la Thailandia ed in vista del trittico asiatico, c’è chi invece ha deciso di tornare in Italia, per un allenamento… speciale. Stiamo parlando di Valentino Rossi: dopo il Gp della ...

MotoGp – Altro che frecciatine! La risposta di Marquez a Valentino Rossi è da vero signore : Marquez placa gli animi: la risposta del campione del mondo di MotoGp a Valentino Rossi sorprende Marc Marquez si è confermato campione del mondo domenica scorsa, dopo la vittoria al Gp della Thailandia. Lo spagnolo della Honda ha conquistato il suo ottavo titolo iridato sul circuito di Buriram, ricevendo complimenti da tutto il mondo. A congratularsi con lo spagnolo è stato anche Valentino Rossi, che però nelle sue affermazioni non ha ...

MotoGp - Valentino Rossi al veleno : “Marquez? Mi raggiungerà ma a me hanno fatto perdere un Mondiale” : Valentino Rossi non è riuscito a essere protagonista in occasione del GP di Thailandia 2019, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena nel weekend a Buriram. La stagione del Dottore non è delle migliori, sta faticando a esprimersi al meglio e soffre il confronto diretto con le altre Yamaha di Maverick Vinales e Fabio Quartararo che spesso gli infliggono distacchi importanti in gara. Il nove volte Campione del Mondo ha comunque sempre la voglia ...

MotoGp – Che bordata di Valentino Rossi! I complimenti a Marquez si trasformano in una frecciatina… velenosa : Valentino Rossi si congratula con Marquez per l’ottavo titolo Mondiale: nei complimenti si nasconde una frecciatina Giornata di festa per Marc Marquez in Thailandia: il pilota spagnolo della Honda si è aggiudicato oggi, dopo aver vinto anche la gara a Buriram, il suo ottavo titolo Mondiale. Domenica amara invece per Valentino Rossi, che dopo la prestazione positiva dello scorso anno in terra thailandese non è riuscito a fare ...

MotoGp – In Thailandia Jhajar fa sorridere Valentino Rossi : la sexy ombrellina del Dottore [GALLERY] : Jhajar al fianco di Valentino Rossi a Buriram: la sexy ombrellina del Dottore per il Gp della Thailandia Il Gp della Thailandia non ha sorriso, quest’anno, a Valentino Rossi: il Dottore ha chiuso la sua gara a Buriram lontanissimo dai migliori, a differenza dello scorso anno, quando arrivò quarto, appena ai piedi del podio. Il nove volte campione del mondo adesso vuole concentrarsi sul lavoro da svolgere in Yamaha per rendere la sua ...

MotoGp – Una gioia per Valentino Rossi in Thailandia : il Dottore ‘festeggia’ sui social la vittoria del fratello Luca Marini [FOTO] : Luca Marini trionfa in Thailandia: sui social i complimenti del fratellone Valentino Rossi Ancora una gara deludente per Valentino Rossi: nonostante le sensazioni positive lasciate dal Gp della Thailandia del 2018 al Dottore, la gara di quest’anno sul circuito di Buriram non ha sorriso al nove volte campione del mondo. Il pilota Yamaha, riesce comunque a trovare un piccolo sorriso grazie alla vittoria nella gara di Moto2 del ...

MotoGp - Valentino Rossi deluso in Thailandia : il pesarese lancia un preciso avvertimento alla Yamaha : Il pilota della Yamaha commenta amaramente l’ottavo posto ottenuto in Thailandia, lanciando un messaggio al proprio team Altra gara complicata per Valentino Rossi, il pilota della Yamaha non riesce ad andare oltre l’ottavo posto in Thailandia, pagando i problemi di aderenza della sua M1. AFP/LaPresse Una giornata da dimenticare per il pesarese, costretto all’ennesimo Gran Premio da affrontare di rimessa, limitando i danni ...

MotoGp - GP Thailandia 2019 : la crisi senza fine di Valentino Rossi. Le gomme non funzionano - sprofonda a 19 secondi da Fabio Quartararo! : Valentino Rossi chiude il Gran Premio di Thailandia 2019 di MotoGP con il morale sotto i tacchi ed una ennesima prestazione decisamente insufficiente, sua e di una Yamaha che proprio non riesce a guidare a dovere. Dopo un avvio di campionato tutto sommato incoraggiante, il “Dottore” si è fermato. Di botto. L’aspetto più preoccupante è che mentre all’inizio era l’unico a sfruttare la M1 (ricordiamo i due secondi ...