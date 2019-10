Morti sul lavoro | un operaio ricostruisce la storia delle vittime

Morti sul lavoro : l’operaio che non fa dimenticare le vittime : Chi muore sul lavoro, oltre che un lavoratore, è anche un figlio, un marito, un padre, un fratello. Talvolta il suo nome, nella cronaca degli incidenti, viene omesso. Ma Marco Bazzoni, operaio metalmeccanico di 45 anni, della provincia di Firenze, non ci sta: da tempo, ogni giorno, analizza i mezzi di informazione e raccoglie tutte le informazioni possibili sulle vittime: «Basta parlare soltanto di numeri: quelle sono persone. Lavoratori con gli ...

Morti sul lavoro - il messaggio di Mattarella : “Sicurezza è priorità sociale - basta opportunismi” : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, invia un messaggio per chiedere che la "sicurezza di chi lavora rappresenti una priorità sociale", definendola come uno dei "fattori più rilevanti per la qualità della nostra convivenza".Continua a leggere

Giornata vittime sul lavoro - nel 2019 già 700 Morti. Mattarella : “Sicurezza è priorità sociale - basta tragedie” : “La sicurezza di chi lavora è una priorità sociale ed è uno dei fattori più rilevanti per la qualità della nostra convivenza”. Il messaggio che Sergio Mattarella invia a Zoello Forni, presidente dell’Anmil – Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro – in occasione della 69esima edizione della Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro, sollecita “le istituzioni e la comunità nel suo ...

Ispettori dimezzati e poca prevenzione : in Italia tre Morti sul lavoro al giorno : Dal 2016 sono aumentate del dieci per centoDa gennaio ad agosto le vittime sono 685Landini: serve un sistema come la patente a puntiMa gli Ispettori in un decennio si sono dimezzati

Mattarella : Morti sul lavoro - fare di più : 10.05 "Sono stati compiuti importanti passi in avanti nella legislazione, nella coscienza comune,nell'organizzazione del lavoro.Ma tanto resta da fare per colmare lacune, per contrastare inerzie e illegalità,per sconfiggere opportunismi". serve "un'azione continua,rigorosa,di prevenzione.". Lo afferma il presidente, Mattarella, nella Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro. "L'applicazione e il rispetto delle norme va accompagnata a ...

Incidente Paternò - auto contro spartitraffico : Morti 4 giovani - i cadaveri trovati sull’asfalto : Incidente mortale oggi sulla Statale 121 che collega Paternò a Catania all'altezza di Piano Tavola: un'auto con a bordo quattro giovanissimi è andata a schiantarsi contro uno spartitraffico della rampa dello svincolo per la zona industriale in maniera autonoma. Sono tutti morti sul colpo. Sul posto forze dell'ordine e personale Anas.Continua a leggere

Il tifone Hagibis si abbatte sul Giappone : Morti e dispersi : Il tifone ha causato decine di frane in 12 prefetture: in corso operazioni di salvataggio in molte parti del Paese. Ci sono...

Cina - un ponte crolla sul traffico : tre Morti. Il momento del cedimento e le auto schiacciate : Tre auto schiacciate e almeno tre persone uccise: un ponte cittadino è crollato nel centro di Wuxi, provincia cinese di Jiangsu, un centinaio di chilometri a nord di Shanghai. Il crollo è avvenuto quando a Wuxi erano appena passate le 18, pieno orario di punta. Le operazioni di soccorso sono proseguite tutta la notte per cercare altre possibili vittime sotto le macerie. L'articolo Cina, un ponte crolla sul traffico: tre morti. Il momento del ...

Agenti Morti a Trieste : su Facebook insulti choc ai poliziotti : Pina Francone Il Sindacato autonomo di Polizia ha annunciato querele per gli insulti via social ai poliziotti uccisi in questura a Trieste "Chi se ne frega degli sbirri morti, morissero tutti nello stesso giorno, io festeggerei". Ecco uno degli insulti choc che si possono leggere su Facebook circa la furia omicida di Alejandro Augusto Stephan Meran, che ha ammazzato due Agenti all'interno della questura di Trieste: Matteo Demenego 31 ...

Germania - sparatoria alla sinagoga di Halle. Almeno due Morti - fermato un sospetto. Indagini sull’ultradestra : Almeno due persone sono state uccise di fronte alla maggior sinagoga della Sassonia.Bomba sul vicino cimitero ebraico La polizia invita la popolazione a non uscire di casa

Incidente con i 4 ragazzi Morti : arriva la conferma sul conducente responsabile : Cosenza è ancora in lutto dopo l’Incidente dello scorso weekend a Rende, in cui hanno perso la vita Alessandro Algieri, Mario Chiappetta, Federico Lentini, e Paolo Iantorno, tutti di età compresa tra i 18 e i 19 anni. La macchina sulla quale viaggiavano, una Volkswagen Polo, si è schiantata frontalmente con un’altra vettura, a bordo della quale c’era una coppia, un uomo e una donna, rispettivamente di 33 e 31 anni, rimasti ...