Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Ilè il. L’assalto aè pronto. Forse scatterà già nella notte. Comunque, è cosa certa. Non c’è embargo europeo, minaccia di “grandi sanzioni” in arrivo da parte americana, patetici appelli alla moderazionecomunità internazionale, in grado di fermare il “Sultano di Ankara”. “Andremo fino in fondo. Siamo determinati. finiremo quello che abbiamo iniziato”, proclama Recep Tayyip Erdogan, confermando l’intenzione di non interrompere l’offensiva contro i curdi nel-est. “Con l’operazione ‘Fonte di pace’, la Turchia ha intrapreso un passo vitale quanto l’operazione a Cipro del 1974″, quando l’esercito di Ankara occupò la parte settentrionale dell’isola in ...

donapatri : Morsa #turca su #Kobane. Il nuovo #Afghanistan è il nord della #Siria | #OCCIDENTE E #Turkey COLPEVOLI SUL SUOLO A… - francescamane1 : RT @HuffPostItalia: Morsa turca su Kobane. Il nuovo Afghanistan è il nord della Siria - HuffPostItalia : Morsa turca su Kobane. Il nuovo Afghanistan è il nord della Siria -