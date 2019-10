Milano Gli rubano la bici nel giorno del compleanno | gli agenti gliene comprano una nuova

Criminalità - reati in calo ma la maglia nera è di Milano. Boom di truffe informatiche : Ogni giorno in Italia vengono denunciati circa 6.500 reati, con un calo su base annuale del 2,4%. Continua, invece, l'esplosione delle truffe e frodi informatiche (518 al giorno, + 15%), dei...

Criminalità - la classifica delle città : Milano prima per reati - Lucca migliore performance : I reati in Italia sono generalmente in calo, reati come omicidi, rapine e usura a eccezione delle truffe e delle frodi informatiche. L’analisi elaborata da Il Sole 24 Ore riguarda tutte le province e le città. E se è vero che ce ne sono alcune confermano il loro primato negativo, a sorpresa in nel podio ne compaiono di nuove. Napoli resta prima in classifica per gli scippi, Vibo Valentia per per gli omicidi e i tentati omicidi e ...

Criminalità - reati in calo ma la maglia nera è di Milano. Boom dei reati informatici : Ogni giorno in Italia vengono denunciati circa 6.500 reati, con un calo su base annuale del 2,4%. Continua, invece, l'esplosione delle truffe e frodi informatiche (518 al giorno, + 15%), dei...

Viaggio in treno da incubo - 145 passeggeri del freccia bianca Milano - Pescara - biglietti rimborsati : Pescara - Viaggio da incubo per i 145 passeggeri del treno 35845 freccia Argento partito da Milano alle 17:35 di ieri e arrivato a Pescara alle sei di stamattina, grazie a un locomotore di riserva, con un ritardo di circa cinque ore. I tempi del convoglio, come riferisce uno dei passeggeri diretto a Pescara, sono stati rallentati da lavori di manutenzione nella zona di Faenza ma soprattutto da un guasto al locomotore avvenuto nella zona di ...

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas - Eurolega basket in DIRETTA : si comincia al Forum di Assago - esordio casalingo per gli uomini di Ettore Messina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:42 In corso la presentazione delle due squadre 20:40 Si sta riempiendo il Forum, avviato a un buon indice di presenze per questa serata 20:35 Dieci minuti all’inizio in quel del Forum di Assago, dove le squadre stanno per finire la parte del riscaldamento che precede la presentazione 20:30 Nelle file di Milano c’è un ex: è Aaron White, che ha giocato per due stagioni allo ...

Milano : chiede aiuto ai carabinieri e poi si scaglia contro loro - arrestato : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - chiede aiuto ai carabinieri, a cui dice di essere stato picchiato, ma dopo il loro intervento e quello del 118 si scaglia contro un militare. E' successo in via Scanini a Milano dove un cittadino marocchino di 39 anni e regolare sul territorio, intorno alle 2.15 di ques

Milano : violenza nei confronti di moglie e figlia minorenne - arrestato : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - Pugni al volto della moglie e botte anche alla figlia minorenne. E' stato arrestato un uomo, moldavo, di 44 anni con l'accusa di maltrattamenti e lesioni a Cernusco sul naviglio a Milano. I carabinieri sono intervenuti alle 2.30 di questa notte dopo essere stati chiamat

Rockin’1000 That’s Live : No Borders - On Board a Milano Linate il 12 ottobre : info - ospiti e biglietti in prevendita : Arriva all'Aeroporto di Milano Linate Rockin'1000 That's Live: No Borders, On Board dopo il grande successo europeo allo Stade De France di Parigi e alla Commerzbank Arena di Fracoforte. Anche l'Italia accoglierà lo show dei Rockin'1000, accompagnati per l'occasione da guest star d'eccezione. La pista di atterraggio dell’Aeroporto di Linate si vestirà a festa sabato 12 ottobre per il Milano Linate Show, la manifestazione dedicata al volo. ...

Milano : 46enne accoltella 16enne amico del figlio - fermato : Milano, 10 ott. (AdnKronos) - Colpisce con un coltello un ragazzino e poi si allontana. A Milano, un uomo di 46 anni è accusato di tentato omicidio, aggravato da futili motivi, nei confronti di un minore di 16 anni. I carabinieri lo hanno fermato a seguito delle indagini e dell'analisi di un video d

Morgan picchia un paparazzo nel centro di Milano e gli strappa la camicia - denunciati entrambi : Il cantante Morgan ha aggredito ieri notte un paparazzo che lo aveva fotografato insieme ad una donna, nella centralissima corso Garibaldi a Milano: l'ex giudice di X...

Morgan litiga con un paparazzo a Milano e gli strappa la camicia : denunciati entrambi : Ha picchiato un paparazzo che gli aveva chiesto soldi per non diffondere le foto che gli aveva appena scattato: Morgan si è reso così protagonista di una lite con un fotografo 29enne che lo aveva immortalato mentre passeggiava in corso Garibaldi a Milano con una ragazza. Al termine della zuffa è dovuta intervenire la polizia che ha denunciato l’artista per esercizio arbitrario delle proprie ragioni e il ...

Morgan picchia un paparazzo a Milano e gli strappa la camicia : denunciati entrambi : Ha picchiato un paparazzo che gli aveva chiesto soldi per non diffondere le foto che gli aveva appena scattato: Morgan si è reso così protagonista di una lite con un fotografo 29enne che lo aveva immortalato mentre passeggiava in corso Garibaldi a Milano con una ragazza. Lo riporta il Al termine della zuffa è dovuta intervenire la polizia che ha denunciato l’artista per esercizio arbitrario delle proprie ...

Prezzi dei biglietti in prevendita per Eric Clapton in Italia - a Milano e Bologna nel 2020 : Eric Clapton in Italia, a Milano e Bologna nel 2020. Dopo le prevendite in anteprima per un ristretto gruppo di utenti, i biglietti per i due concerti sono in vendita su TicketOne, sia online che via call center e nei punti vendita autorizzati di tutto la penisola. Due le date del tour di Eric Clapton in Italia il prossimo anno: il 6 giugno 2020 sarà al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e l'8 giugno 2020 all'Unipol Arena di Casalecchio di ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : Milano-Bogliasco 15-9. Primi punti per le meneghine : Nell’anticipo della seconda giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile vince Milano, che in casa supera per 15-9 Bogliasco, centrando i Primi tre punti dopo la sconfitta patita a Catania all’esordio. Per le liguri arriva invece il secondo stop, dopo la sconfitta interna contro il Verona. Oggi sei gol di Bianconi e quattro di Repetto. TABELLINO KALLY Milano-Bogliasco BENE 15-9 Kally Milano: Imperatrice, Apilongo, Crudele 1, N. ...