Milan – Reina a Gardaland con la famiglia | giornata all’insegna del divertimento per il

Milan - Pepe Reina accoglie Pioli : “bisogna capire in fretta le sue idee - è un uomo che conosce la Serie A” : Il portiere del Milan ha parlato dell’arrivo di Pioli, sottolineando come l’obiettivo dei rossoneri sia quello di pensare partita per partita Per il Milan comincia adesso una nuova stagione, quella targata Stefano Pioli che, la scorsa settimana, ha preso il posto di Marco Giampaolo sulla panchina rossonera. LaPresse/Tano Pecoraro E’ tempo adesso di abbassare la testa e lavorare per Romagnoli e compagni, per migliorare una ...

Genoa-Milan 1-2 - le pagelle dei rossoneri : Reina sbaglia - ma poi salva il risultato : Il Milan, reduce da 3 sconfitte consecutive, è chiamato al riscatto e per l'undici di partenza scendere in campo significa superare tutte le scorie accumulate nel derby perso malamente, nella partita beffa contro il Torino e nella bruttissima prestazione con la Fiorentina. I guai non finiscono qui e a pochi minuti dal fischio d'inizio Donnarumma viene colto da mal di pancia e vomito ed è costretto ad alzare bandiera bianca così parte titolare ...

Giampaolo si riprende il Milan : “volevo gran secondo tempo - mi hanno ascoltato. Rigore? Fiducia in Reina. E su Piatek e Leao…” : Marco Giampaolo azzecca i cambi e il Milan batte in rimonta il Genoa: l’allenatore rossonero fa il punto della situazione nel post gara elogiando la reazione caratteriale dei suoi Giampaolo azzecca i cambi, il Milan vince. Non è una coincidenza: nella vittoria sul Genoa c’è la mano dell’allenatore rossonero. Dentro Paquetà e Leao, fuori gli evanescenti Calhanoglu e Piatek, il Milan guadagna in dinamismo e velocità, ...

LIVE Genoa-Milan 1-2 - Serie A calcio in DIRETTA : Reina para un rigore a Schone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92′ paraTO, Reina, blocca sulla sua destra il tiro di Schone. 91′ Confermato il rigore per il Genoa! 90′ rigore per il Genoa, Pandev manda in verticale Kouamé che viene steso da Reina, ma ci sarà il VAR. 89′ Giallo per Romero per un fallo a centrocampo. 88′ Dentro Pandev al posto di Lerager nel Genoa. 86′ Profondità di Favilli che tiene bene palla e scarica ...

LIVE Genoa-Milan 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : Reina salva su Lerager - brutto infortunio per Criscito : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19′ In questa fase della partita Piatek si trova da solo contro i tre difensori del Genoa. 17′ Strepitoso lancio di Ghiglione dalla destra per Pinamonti sulla sinistra, esce Reina che spazza prima dell’arrivo della punta. 15′ Schone punizione dalla destra mette in mezzo, ma non trova la testa di Romero per un ottimo anticipo di Romagnoli. 13′ Partita che si sta ...