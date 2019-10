Milan | Pepe Reina a Gardaland con la famiglia FOTO

Milan - Pepe Reina accoglie Pioli : “bisogna capire in fretta le sue idee - è un uomo che conosce la Serie A” : Il portiere del Milan ha parlato dell’arrivo di Pioli, sottolineando come l’obiettivo dei rossoneri sia quello di pensare partita per partita Per il Milan comincia adesso una nuova stagione, quella targata Stefano Pioli che, la scorsa settimana, ha preso il posto di Marco Giampaolo sulla panchina rossonera. LaPresse/Tano Pecoraro E’ tempo adesso di abbassare la testa e lavorare per Romagnoli e compagni, per migliorare una ...

Milan - Pepe Reina mette le cose in chiaro : “si può anche perdere - ma l’anima non deve mancare mai” : Il portiere del Milan ha analizzato il momento negativo della formazione rossonera, esprimendo il proprio personale punto di vista L’inizio di campionato del Milan non è stato certamente dei migliori, anzi il club rossonero non partiva così male da 81 anni. Due vittorie e quattro sconfitte in sei giornate, con la delicata trasferta di Genova all’orizzonte per provare a raddrizzare una classifica che piange. Spada/LaPresse A ...

Milano : spray al peperoncino in classe - paura in una scuola (2) : (AdnKronos) – La polizia è intervenuta nell’istituto intorno alle 13.30, quando i sanitari erano già arrivati in soccorso dei ragazzi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, a spruzzare lo spray è stato un ragazzo che aveva con sé una bomboletta per uso personale. Il giovane lo ha fatto in piccola quantità, senza voler provocare danni, ma l’esalazione, anche se limitata, ha provocato fastidio e sintomi di difficoltà ...

Milano : spray al peperoncino in classe - paura in una scuola : Milano, 2 ott. (AdnKronos) – paura tra i ragazzi di una scuola superiore di Milano, dove in una classe è stato spruzzato uno spray al peperoncino. L’istituto superiore è in via padre Carlo Salerio: coinvolti 25 ragazzi. Circa la metà, riferisce l’Areu Lombardia, presentano sintomi di carattere respiratorio, ma non preoccupanti, mentre maggiore attenzione è stata posta nei confronti di una ragazza asmatica. Sul posto ...

Milano. Spray al peperoncino spruzzato nella discoteca Hollywood : 2 contusi e 2 intossicati : Momenti di panico durante la movida meneghina. Due ragazzi sono rimasti contusi in modo lieve e due intossicati la scorsa

Milano : spray al peperoncino all’Hollywood - 2 contusi : Paura la notte scorsa alla discoteca Hollywood di Milano: tra le 02:30 e le 02:40 del mattino, due ignoti hanno spruzzato all’interno del locale dello spray al peperoncino, provocando panico ma per fortuna senza alcuna conseguenza grave. Tanta confusione e fuggi fuggi, che ha provocato un bilancio di 2 persone contuse e di altre 2 intossicate. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, mentre il 118 ha soccorso sul posto i giovani rimasti ...

Milano - spray al peperoncino all’Hollywood : evacuata la discoteca - due ragazzi contusi e due intossicati : Due ragazzi sono rimasti leggermente contusi e altri due intossicati dopo che è stato spruzzato dello spray al peperoncino all’Hollywood, una delle discoteche più famose di Milano. È successo intorno alle 2.30 di domenica notte: come hanno raccontato alcuni testimoni ai carabinieri, due persone hanno spruzzato lo spray urticante all’interno del locale, nella pista da ballo, e poi sono scappate mentre tra i presenti si scatenava il ...