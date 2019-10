Migranti | Ocean Viking cerca un porto sicuro per 176 persone

Fonte : blogo

(Di lunedì 14 ottobre 2019) La naveè alla ridi undopo aver tratto in salvo 176in due diverse operazioni al largo della Libia.Dopo aver soccorso un gommone in difficoltà con a bordo 74, ieri mattina la nave di SOS Mediterranee e di Medici Senza Frontiere è stata avvisata dalle autorità libiche della presenza di un'imbarcazione in difficoltà e nel primo pomeriggio di ieri altre 102sono state soccorse e accolte a bordo.Ora, come previsto dalla legge marittima, laha inviato la richiesta diin cui poter attraccare e far sbarcare i 176. A rispondere subito è stata la Libia, che ha offerto alla ong la città di Tripoli comedi sbarco. La, però, ha annunciato di aver rifiutato:L’secondo il diritto marittimo ha chiesto al JRCC libico un luogo(Place of Safety) per sbarcare le 176...

repubblica : Migranti, 74 persone su un gommone in difficoltà: salvati dalla Ocean Viking [news aggiornata alle 08:06] - repubblica : Migranti, secondo soccorso in poche ore della Ocean Viking che ha ora a bordo 176 persone. E 160 approdano a Lamped… - TgLa7 : Migranti: Ocean Viking, con 176 a bordo,in cerca di un porto sicuro in Europa -