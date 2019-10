Meteo | sull' Italia torna il maltempo | allerta massima in Liguria e scuola chiuse Attesi

Meteo - sull'Italia torna il maltempo : allerta massima in Liguria. Temperature in netto calo. Attesi temporali dal Veneto a Roma : Il maltempo torna a colpire l'Italia: già dalle prossime ore, le regioni settentrionali saranno investite da fenomeni temporaleschi e le Temperature inizieranno a calare un po'...

Previsioni Meteo - nuovo peggioramento avanza sull’Italia : maestoso fronte di cirri ad Ovest - forte maltempo in settimana : Domenica di metà Ottobre dal sapore quasi estivo su gran parte d’Italia, con temperature particolarmente elevate: le massime hanno raggiunto +28°C a Siracusa, Trapani, Agropoli, Oristano, Taurisano e Gallipoli, +27°C a Catania, Messina, Alghero, Sassari, Sciacca, Noto, Augusta, Nardò, Galatone e Supersano, +26°C a Roma, Palermo, Reggio Calabria, Cosenza, Caserta, Agrigento, Benevento, Olbia, Modica, Foggia, Squinzano, Bitritto e ...

Meteo - l’Ottobrata entra nel vivo con un sabato quasi estivo sull’Italia : +30°C in Sicilia - +29°C in Sardegna e domani farà ancora più caldo [DATI] : Meteo – Continuano a salire le temperature nel pomeriggio di questo sabato 12 ottobre, che su buona parte del Sud ha tutto l’aspetto di un pomeriggio estivo. È una giornata con temperature oltre la media su quasi tutta l’Italia e con bel tempo diffuso. Ma le temperature più alte si registrano al Sud, soprattutto tra Sardegna, Sicilia e Calabria. In Sicilia, sono stati raggiunti i +30°C, segue la Sardegna con picchi di +29°C poi Calabria, ...

Meteo - inizia il weekend di caldo sull’Italia : massime fino a +26°C e sole su quasi tutto il Paese [DATI] : È iniziato un weekend dal clima mite e soleggiato in Italia. Le temperature sono oltre la media del periodo e su quasi tutta la Penisola regna il bel tempo. Lo testimoniano le massime registrate alle ore 12 UTC (le 14 italiane) nelle principali città italiane, fornite dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: +26°C a Messina, Reggio Calabria, Trapani; +25°C Alghero, Cagliari, Catania, Lecce; +24°C a Napoli, Palermo, Roma ...

Meteo Protezione Civile domani 11 Ottobre : tempo ampiamente stabile sull'Italia : Nella giornata di domani avremo condizioni di tempo ampiamente stabili sulla penisola, con clima mite e temperature al di sopra della media del periodo. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Allerta Meteo Estofex - forte maltempo sullo Ionio : Calabria e Sicilia a rischio nubifragi - grandine - forte vento e tornado : Allerta Meteo – Anche oggi il maltempo continuerà ad influenzare parti di Calabria e Sicilia. Estofex (European Strom Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta di livello 1 per lo Ionio, principalmente per nubifragi e trombe marine. Livello 1 anche per il Mediterraneo sudorientale, principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento, tornado e nubifragi. Livello 1 per Belgio meridionale, Lussemburgo, Francia orientale, ...

Allerta Meteo Calabria e Sicilia - forti piogge sulla jonica per altre 24-36 ore [LIVE] : Continua il maltempo nelle sone joniche del Sud Italia, dove imperversano forti piogge: nella notte sono caduti in Sicilia 58mm a Palazzolo Acreide, ma sta diluviando anche in Calabria, nella fascia jonica del reggino, dove sono caduti 50mm a Staiti, 49mm a Brancaleone, 28mm a San Luca, 27mm a Bovalino, 23mm a Sant’Agata del Bianco, 21mm a Platì. Proprio nella fascia jonica calabro-sicula continuerà a piovere in modo incessante non ...

Previsioni Meteo 8 ottobre : torna il sole sull’Italia ma nubifragi in Sicilia : Secondo le Previsioni meteo dell'8 ottobre, il progressivo allontanamento dall'Italia del vortice ciclonico porterà maltempo e intensi fenomeni temporaleschi sulla Sicilia e sulla Calabria mentre nel resto del Paese tornerà a splendere il sole. Una situazione destinata ad evolversi repentinamente a causa di una nuova perturbazione da mercoledì.Continua a leggere

Allerta Meteo - fiondata Artica sull’Italia da Lunedì : violenta sfuriata temporalesca - poi il maltempo si concentrerà al Sud : In una Domenica dal clima tipicamente autunnale su gran parte d’Italia, con molte nubi sparse e forti piogge in Calabria dove l’area più colpita è quella del reggino, tra la piana di Gioia Tauro e l’Aspromonte dove sono caduti 46mm di pioggia ad Antonimina, 36mm a Molochio, 34mm a Gioia Tauro, 32mm a Cittanova, cresce l’Allerta Meteo per le prossime ore: infatti domani, Lunedì 7 Ottobre, una perturbazione di origine ...

Allerta Meteo Weekend - ancora maltempo sull’Italia : forti temporali al Sud tra Sabato sera e Domenica [MAPPE] : Il maltempo che ha colpito l’Italia nelle scorse ore non si esaurirà nel Weekend, anzi: una nuova perturbazione di origine atlantica raggiungerà le Regioni tirreniche sin dalle prime ore di Sabato 5 Ottobre, con piogge su Toscana e Sardegna, per poi concentrarsi al Sud. Già nel pomeriggio/sera, infatti, si formeranno forti temporali nel basso Tirreno, con interessamento prevalente della Calabria occidentale (ma anche della Sicilia ...

Allerta Meteo - l’ex uragano Lorenzo arriva sull’Irlanda : attesi “venti distruttivi - alberi abbattuti e inondazioni” [MAPPE] : Dopo aver devastato le Azzorre, l’ex uragano Lorenzo colpirà l’Irlanda oggi, 3 ottobre, come tempesta post-tropicale, portando forti venti e grandi onde estremamente pericolose. Il sistema si dirigerà verso nord-est nell’Atlantico ad ovest dell’Irlanda, per poi virare bruscamente verso est-sudest durante la giornata odierna e attraversare l’Irlanda. Rimarrà un sistema profondo sull’oceano, probabilmente toccando una pressione centrale circa ...

Maltempo - irrompe la fredda bora ed è come una “pugnalata” sull’Italia : gravi danni. Allerta Meteo al Sud : come una “pugnalata”: la bora è entrata dalla porta di Nord/Est sull’Italia nella notte e ha provocato gravi danni nell’alto Adriatico, con venti a 100km/h tra Polesine e Romagna, dove si segnalano varie criticità. Dal basso Veneto al litorale marchigiano si sono verificate anche forti piogge con 72mm a Rosolina, 58mm a Lagosanto, 54mm a Mesola e Lido di Classe, 52mm a Senigallia e le temperature sono crollate ovunque, ...

Previsioni Meteo - ciclone freddo in arrivo sull’Italia tra 7 e 8 Ottobre : forte maltempo - tanta neve sull’Appennino : Previsioni Meteo – Perturbazione ancora più cattiva di quella in azione in queste ore. Il varco aperto dal primo vortice apripista, entrato nella notte sul Nord Italia e con sua massima azione tra la giornata di oggi e quella di domani, non si ricucirebbe. Piuttosto, una nuova ondulazione del “Getto”, proprio in corrispondenza del solco barico già scavatosi, impedirebbe all’anticiclone oceanico di estendersi nuovamente ...

Previsioni Meteo 2 ottobre : arrivano piogge e freddo polare - crollo termico sull’Italia : Le Previsioni meteo di oggi mercoledì 2 ottobre segnalano il repentino ritorno di maltempo e freddo su tutta l'Italia con un crollo termico che in alcune regioni raggiungerà anche i dieci gradi. Tutta colpa di una perturbazione in arrivo dal Nord Europa accompagnata da forti venti artici che sferzeranno il Paese.Continua a leggere