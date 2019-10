Mertens | la vicina | “Di notte rientrava tardi | ho immaginato che faceva la bella vita

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Retroscena suDriesormai è diventato un vero e proprio napoletano, vive a Posillipo e proprio la suadi casa ha raccontato un piccolo retroscena su di lui. Lo stessorecentemente ha menzionato la– “Se gioco male la vecchietta al piano di sopra mi schiaffeggia…” Oggi Il Giornale aggiunge ancora qualche dettaglio relativo a quel racconto. Ecco le parole riportate direttamente dalla signora: “Quando dilo vedevo rientrare, immaginavo che si desse alla. Poi abbiamo saputo che comprava le pizze e andava in giro per regalarle ai senzatetto”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Potrebbe interessarti: Fedele: “Ancelotti ora deve guadagnarsi credibilità! Basta con gli esperimenti, deve arrangiarsi con il materiale che gli viene messo a disposizione dalla ditta ...

ULTRAMICI : Il racconto della vicina di Mertens 'Quando tornava tardi la notte, pensavo facesse la bella vita... poi ho scopert… - arkino82 : RT @ArturoMinervini: Il meraviglioso aneddoto della vicina di #Mertens Ciro ? - sscalcionapoli1 : Il meraviglioso aneddoto della vicina di Mertens: “Temevo la bella vita, ma andava a regalare pizze ai senzatetto”… -