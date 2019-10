Mercato Juve | è fatta | Mandzukic allo United | ecco quanto incasserà Paratici

CalcioMercato Juventus : potrebbe arrivare Rakitic a gennaio - nel mirino forse Dani Olmo : Il Calciomercato non si ferma mai. Stanno infatti arrivando numerose voci per quanto riguarda la Juventus. Le ultime novità si concentrano su Ivan Rakitic, fortissimo centrocampista del Barcellona e della Nazionale croata. Il club bianconero sarebbe pronto all'assalto per il giocatore di origine balcanica, il quale vorrebbe lasciare la Catalogna. Rakitic, infatti, non sta collezionando un buon minutaggio a Barcellona e non ha certamente un buon ...

CalcioMercato Juventus - Paratici ha deciso : 4 cessioni a gennaio - c’è una sorpresa! : Calciomercato Juventus- Come anticipato, dopo un’estate travagliata sul fronte mercato, la Juventus è pronta a recitare una parte d’assoluta protagonista anche in vista della prossima sessione di mercato invernale. Come riportato dalle ultime indiscrezioni, i bianconeri sarebbe pronti a qualche novità, soprattutto in chiave cessioni. Certi gli addii di Perin e Pjaca. Il primo potrebbe trasferirsi al Benfica dopo il forte ...

Notizie del giorno – Juve pronta al colpo sul Mercato - le ultime sulle condizioni di Zapata - Sanchez e Chiesa : Juve pronta AL colpo SUL mercato – Seppur in tono minore, si parla sempre di calciomercato. La Juventus non molla il centrocampista del Tottenham Eriksen, pronto l’assalto già nel mercato di gennaio, nella trattativa potrebbe essere inserito Rabiot che al momento non sembra rientrare nei piani del club bianconero e che ha giocato poco in questa prima parte di stagione. In uscita anche Pjaca, che sta riprendendosi lentamente ...

Mercato Juventus : Tuttosport svela l’importante novità : Mercato Juventus – Secondo quanto riferito dal quotidiano sportivo torinese Tuttosport, la dirigenza della Juventus è a lavoro con l’intenzione chiara di migliorare la rosa da mettere a disposizione del tecnico Maurizio Sarri. Stando a quanto riferito dalla testata giornalistica piemontese, Fabio Paratici e soci, sarebbero sulle tracce di uno dei profili più interessanti che il panorama calcistico internazionale ha messo in mostra ...

CalcioMercato - la Juve tenta il colpaccio (con contropartita) : Bologna - Cagliari - Genoa e Samp si muovono per l’attacco : La pausa per le Nazionali è servita alle squadre del campionato di Serie A per ricaricare le batterie ma non solo, le dirigenze si sono infatti mosse nelle ultime ore sul Calciomercato con l’obiettivo di anticipare i tempi in vista delle prossime sessioni, diverse novità provenienti dal massimo campionato italiano e dall’estero. JuveNTUS – La Juventus non molla il centrocampista del Tottenham Eriksen, pronto ...

Mercato Juventus - Icardi e Pogba : pronto un piano per portarli a Torino : Mercato Juventus – Il Mercato non si ferma mai. Dopo una sessione estiva altalenante, Paratici vuole portare a Torino altri fuoriclasse del calibro di Ronaldo e De Ligt. Due nomi ben precisi. La Juventus intende mettere a segno almeno un colpo top, se non due, nella prossima estate. Il ds Paratici studia le mosse per la prossima campagna di rafforzamento. Primo obiettivo, e non potrebbe essere altrimenti, quello del ritorno di Pogba, ...

CalcioMercato Juve - Mandzukic avrebbe già un'intesa con lo United per gennaio : Uno degli argomenti più dibattuti dai media sportivi è il Calciomercato, di cui protagonista come al solito è la Juventus, che a gennaio è pronta a cedere alcuni esuberi della rosa. Su tutti il nome più chiacchierato è quello di Mario Mandzukic, oramai fuori rosa e che è in attesa del Calciomercato invernale per potersi rilanciare dopo mesi di inattività. Come scrive Tuttosport, la probabile destinazione di Mandzukic è il Manchester United, ...

Mercato Juventus - intesa totale col Manchester United : i dettagli : Mercato Juventus – Gennaio si prospetta un mese di fuoco, tanti esuberi lasceranno la Juve e tanti altri calciatori potrebbero arrivare a Torino. Il tempo di Mario Mandzukic alla Juventus sembra ormai finito. L’attaccante croato ha rifiutato le offerte provenienti dal Qatar, sentendosi ancora competitivo per il grande calcio. Mercato Juventus, Mandzukic allo United Nei suoi pensieri, il trasferimento al Manchester United non ...

CalcioMercato Juve - possibile sfida all'Inter a gennaio per Rakitic : La Juventus è pronta a preparare l'importante sfida di Serie A contro il Bologna, prevista per sabato 19 ottobre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium. Sarà un mese molto importante quello fra ottobre e novembre in quanto ci saranno diverse partite fra Serie A e Champions League che potrebbero già definire il proseguo della stagione bianconera, in particolar modo nella massima competizione europea. Oltre al calcio giocato, altro argomento molto ...

Mercato Juventus : non solo Pogba - altro ritorno a sorpresa : Mercato Juventus – Non soltanto Paul Pogba, in casa Juventus si pensa ad un altro clamoroso ritorno. L’idea della dirigenza bianconera, è quella di ringiovanire la rosa da mettere a disposizione del tecnico Maurizio Sarri. La chiara intenzione, è quella di continuare a vincere in Italia, e provare ad imporsi anche in Europa, dove nonostante le finali raggiunge, sollevare la Coppa è ciò che conta realmente. Mercato Juventus: oltre a ...

CalcioMercato Juventus - Paganini : 'Occhio a Pogba per gennaio' : La Juventus lavora a ranghi ridotti alla Continassa dato che la maggior parte dei giocatori è impegnata con le rispettive nazionali. Oltre che sul calcio giocato, nelle ultime ore a tenere banco sono anche le notizie di Calciomercato, con tante società che potrebbero rinforzarsi a gennaio. Una di quelle che potrebbe attingere molto al Calciomercato invernale è sicuramente la Juventus, sia in tema acquisti che in quello delle cessioni. I ...

CalcioMercato Juventus : ecco il sostituto di Alex Sandro : Calciomercato Juventus – E’ pausa per le Nazionali, ma in casa Juventus si continua a lavorare. I dirigenti della società piemontese, stanno concentrando di concentrare i loro sforzi sul Calciomercato e guardare così al futuro. La squadra di Maurizio Sarri, intanto, continua ad allenarsi a ranghi ridotti, nella speranza di riuscire a recuperare il maggior numero possibile di indisponibili. Calciomercato Juventus: Paratici ha scelto ...

CalcioMercato Juventus - serve vice di Alex Sandro : fra i nomi Carlos Augusto (RUMORS) : La Juventus si sta allenando a ranghi ridotti alla Continassa, considerando che la maggior parte dei giocatori è impegnata con le rispettive nazionali. Uno degli argomenti più chiacchierati dai media sportivi è sicuramente il Calciomercato, dove una delle protagoniste è sicuramente la Juve. La necessità di alleggerire la rosa è evidente, non solo per motivi di abbondanza, ma anche per un discorso di bilancio: i possibili partenti sono Rugani ...

CalcioMercato Juventus - Paratici piomba sul talento italiano : i dettagli! : Calciomercato Juventus – Paratici continua a monitorare tutti i talenti di Serie A. Da Tonali a Chiesa, passando per Orsolini. Proprio l’esterno del Bologna è tornato fortemente nel mirino bianconero. Non è più della Juventus, ma la Juventus non lo molla. Riccardo Orsolini ha conquistato il Bologna e punta ad un posto in Nazionale, con il Ct Mancini che lo segue attentamente e lo terrà d’occhio in vista di Euro ...