Marracash annuncia il nuovo album | ' È la prima volta che Marra e Fabio si parlano'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Ormai da anni i fan di, e più in generale tutti gli appassionati di rap italiano, attendevano con ansia l'annuncio di un. L'ultimo lavoro solista del King Del Rap, 'Status', è stato infatti pubblicato nel 2015. Nel mezzo c'è stata la fortunatissima parentesi di 'Santeria' del 2016 – disco realizzato in coppia assieme all'amico e collega Gué Pequeno – e 'dieci anni dopo', riedizione dell'di debutto del rapper della Barona, pubblicato nel 2008 e divenuto ormai un grande classico del rap italiano. L'attesa dei fan diè finalmente finita: 'Un disco con pezzi fatti di carne, fatti di ossa, fatti di sangue' Da oggi possiamo finalmente affermare che l'attesa è finita, o meglio, finirà il 31 ottobre, giorno previsto per la pubblicazione di questo disco che non ha ancora né un nome né una tracklist. L'unica certezza è che il progetto conterrà una ...

DBDeiman : Marracash annuncia finalmente la data d'uscita del suo nuovo disco. Francesca Michielin dice che venerdì uscirà la… - AspaMusica : L'imperialità di @marracash si manifesta ogni volta che annuncia un disco - addictedtojfc : Scherzo altra gioia è marracash che annuncia l’album -