Marotta vuole un' Inter all' Italiana | tra i principali obiettivi ci sarebbe Chiesa

(Di martedì 15 ottobre 2019) Una delle caratteristiche della nuovadi Antonio Conte e Giuseppeè che ci sono molti italiani nella rosa. Un fattore non di poco conto se si pensa che solo qualche anno fa la squadra nerazzurra era composta praticamente da soli giocatori stranieri, salvo qualche rara eccezione. Nel 2010, anno del Triplete, non c'era nessun italiano in campo nella finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Oggi, invece, i nerazzurri partono spesso con almeno quattro italiani in campo (Sensi, Barella, D'Ambrosio e Candreva), senza contare quelli pronti ad entrare a partita in corso come Ranocchia, Biraghi, Gagliardini e Matteo Politano. L'intenzione della società, però, è quella di continuare questa opera di italianizzazione della rosa nerazzurra.suUno dei primidell'per la prossima estate sembra possa essere Federico. L'attaccante della ...

