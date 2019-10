Marina Giulia Cavalli parlo con mia figlia morta grazie alla moglie di Franco Gatti

Live - Marina Giulia Cavalli : ‘Dopo la sua morte per sette mesi ho parlato con mia figlia Arianna : “A me hanno consigliato di andare da psicologi o psichiatri, ma a me non era sufficiente poter parlare dei miei traumi perché di trauma io e altri come me abbiamo la perdità oggettiva e terrena della perdita di un figlio, non abbiamo dei blocchi da sciogliere”. Lei è Marina Giulia Cavalli, attrice della soap Un posto al sole, nel 2015 colpita da un grave lutto: la morte della figlia Arianna Alpi (avuta dall’ex marito e volto ...

Marina Giulia Cavalli - l’attrice di “Un posto al sole” : “Parlato con mia figlia morta attraverso la moglie di Franco Gatti” : L’attrice di Un posto al Sole Marina Giulia Cavalli è stata ospite di “Live Non è la D’Urso” dove è tornata a parlare della perdita della figlia Arianna, morta a 21 anni per una leucemia, spiegando che è riuscita a parlare di nuovo con lei grazie all’aiuto di Stefania, la moglie dell’ex dei Ricchi e Poveri Franco Gatti, e alla tecnica della scrittura automatica. Proprio grazie a questo sistema, anche lei e ...

Marina Giulia Cavalli di Un Posto al Sole in contatto con la figlia deceduta : Tra le protagoniste indiscusse della soap opera Un Posto al Sole in onda su Rai 3 vi è l'attrice Marina Giulia Cavalli, che da molte stagioni ormai vediamo nei panni dell'amatissima Ornella, un personaggio che anno dopo anno ha conquistato il gradimento del pubblico da casa, diventando uno dei volti di punta della serie televisiva in onda sulla terza rete Rai. Gli ultimi anni, però, per Marina Giulia Cavalli non sono affatto facili in quanto ...

Marina Giulia Cavalli a Non è la D’Urso : «Grazie a Stefania Gatti e alla scrittura automatica parlo con mia figlia morta» : Non è la D’Urso, Marina Giulia Cavalli: «Grazie a Stefania Gatti e alla scrittura automatica parlo con mia figlia morta». Nel primo blocco di Live che abbiamo seguito in diretta su Leggo.it, si parla di vita dopo la morte e di restare in contatto con le persone che non ci sono più. Marina Giulia Cavalli ha perso la figlia di 21 anni per una leucemia, un dolore fortissimo che l’attrice di un Posto al Sole è riuscita ad attenuare ...

Marina Giulia Cavalli/ Messaggio figlia morta : Brosio non ci sta - la D'Urso sbotta : Marina Giulia Cavalli a Live Non è la D'Urso per parlare dei contatti che ha con Arianna Alpi, la figlia morta: 'Mi scrive dall'aldilà'. 'Ci sono modi per mettersi in contatto con i defunti'

UPAS - Marina Giulia Cavalli in contatto con la figlia morta : il racconto a Live-Non è la d’Urso : Marina Giulia Cavalli di Un posto al sole a Live-Non è la d’Urso per parlare della figlia morta Marina Giulia Cavalli, la Ornella Bruni di Un posto al sole, è stata protagonista della puntata di Live-Non è la d’Urso di domenica 13 ottobre. L’attrice è intervenuta per parlare della figlia Arianna, morta nel 2015 a […] L'articolo UPAS, Marina Giulia Cavalli in contatto con la figlia morta: il racconto a Live-Non è la ...

Marina Giulia Cavalli : "Ho parlato sette - otto mesi con mia figlia Arianna attraverso la scrittura automatica" (video) : Marina Giulia Cavalli, ospite di 'Live Non è la D'Urso', in onda, domenica 13 ottobre 2019, ha raccontato di aver avuto un contatto, attraverso la scrittura automatica, con la figlia Arianna, morta, a solo 21 anni, per una brutta leucemia:prosegui la letturaMarina Giulia Cavalli: "Ho parlato sette - otto mesi con mia figlia Arianna attraverso la scrittura automatica" (video) pubblicato su Gossipblog.it 13 ottobre 2019 22:21.

Marina Giulia Cavalli a Live - Non è la D'Urso : 'Mia figlia mi scrive dall'Aldilà' : Nella puntata di Live – Non è la D’Urso, che andrà in onda domenica 13 ottobre, ci sarà un ospite molto amato dagli appassionati di Un posto al sole. Stasera tra le numerose storie che verranno raccontate alla conduttrice Barbara D'Urso, ce ne sarà una che desterà particolare interesse nei fan della soap opera partenopea. In studio ci sarà Marina Giulia Cavalli, nota agli "upassini" come la dottoressa Ornella Bruni. L'attrice parlerà di un ...