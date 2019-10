Marco Mengoni | fuori ora il videoclip del nuovo singolo “Duemila volte”

Il mondo in uno specchio nel video di Duemila Volte di Marco Mengoni - nuovo singolo da Atlantico On Tour : Il video di Duemila Volte di Marco Mengoni si sviluppa attraverso un racconto speculare, nel quale viene tracciata un'immagine di sé secondo la percezione che gli altri hanno di noi. Si completa così il percorso di Duemila Volte, brano scritto da Davide Simonetta, Alessandro Raina e Mahmood, che da qualche giorno attendeva l'uscita del video ufficiale per completare il progetto di lancio di Atlantico On Tour, in uscita il 25 ottobre. Si ...

Marco Mengoni : ecco come sarà il video del nuovo singolo “Duemila volte” : Non vediamo l'ora! The post Marco Mengoni: ecco come sarà il video del nuovo singolo “Duemila volte” appeared first on News Mtv Italia.

Il viaggio straordinario di Marco Mengoni in Duemila Volte - nuovo singolo da Atlantico On Tour : Il ritorno di Marco Mengoni in Duemila Volte ha il sapore di un nuovo inizio, anche se il singolo è inserito nella resa live del suo ultimo album di inediti che riporterà presto in Tour. Le firme sono quelle di Alessandro Raina e Davide Simonetta, ma ben si avverte la sensibilità di Alessandro Mahmoud che torna a comporre per Marco Mengoni dopo il grande successo di Hola (I Say), con la quale la lanciato Atlantico il 30 novembre scorso. ...

Marco Mengoni in punta di piedi per “Duemila volte” : Da domani venerdì 4 ottobre sarà in rotazione in radio e su tutte le piattaforme digitali DUEMILA VOLTE, il nuovo singolo di Marco Mengoni estratto da ATLANTICO ON TOUR,il nuovo progetto discografico che uscirà per Sony Music venerdì 25 ottobre, già disponibile in pre-order in tutti gli store digitali. DUEMILA VOLTE è una ballad potente e sincera scritta dallo stesso Mengoni assieme a Davide Simonetta, Alessandro Raina e Alessandro Mahmoud. ...

Tra Tiziano Ferro e Marco Mengoni spunta una chat ammiccante : La copertina del doppio cd in uscita di Marco Mengoni ha smosso qualcosa in Tiziano Ferro, che non ha esitato a contattare via chat di Whatsapp l’amico e collega per fargli i suoi complimenti. Le esternazioni di Ferro, da poco convolato a nozze con il compagno Victor Allen, però non erano riferite al magistrale lavoro di Mengoni, bensì a quel fisico scolpito e con pettorali ben in vista che Marco ha utilizzato come copertina del suo "Atlantico ...

Tiziano Ferro chatta con Tommaso Paradiso e con Marco Mengoni - lo aggiungiamo all’elenco delle cose di cui non ce ne frega niente : Tiziano Ferro chatta con Tommaso Paradiso e con Marco Mengoni: aggiungiamolo all'elenco delle cose di cui non ce ne frega un cavolo. Carina l'idea di condividere brani di artisti emergenti tra le storie di Instagram, ma basta che avvenga con moderazione; un po' meno carina quella di screenshottare le chat con illustri colleghi del mondo della musica che perlopiù gli rispondono con qualche risata di rito. Dalla condivisione delle chat whatsapp ...

Tiziano Ferro pubblica la sua chat privata con Marco Mengoni : “Qui giochiamo sporco” : Tiziano Ferro ha pubblicato su Instagram lo screenshot della sua chat con Marco Mengoni e subito i fan dei due cantanti sono andati in delirio, visto anche il contenuto piccante della conversazione. E pensare che i rumors circolati un anno fa parlavano di tensioni e rivalità tra i due. Nell’estratto della loro conversazione su Whatsapp c’è Mengoni che stuzzica Ferro con la foto-cover del suo nuovo tour in cui lo si vede in acqua ...

Tiziano Ferro e Marco Mengoni - chat privata su Instagram/ Foto : 'Giochi sporco!' : Tiziano Ferro pubblica lo screen di una chat privata con Marco Mengoni e smentisce le voci di dissapori col collega cantante

La chat Whatsapp privata (e sexy) tra Tiziano Ferro e Marco Mengoni finisce sui social : la foto vola in rete : Marco Mengoni ha ufficializzato sui suoi social l’uscita di un doppio disco live. Atlantico on Tour è il nuovo progetto che conterrà, oltre ai brani suonati nelle date, anche tre inediti. L’annuncio è arrivato dal cantante di Ronciglione; il disco uscirà in edizione limitata il prossimo 25 ottobre e riassumerà i momenti salienti del suo ultimo tour. Atlantico On Tour sarà anticipato dal singolo ”Duemila volte”, disponibile dal 4 ...

Marco Mengoni : annunciato il nuovo album live “Atlantico On Tour” : Atlantico On Tour è il nuovo progetto discografico di Marco Mengoni che uscirà per Sony Music venerdì 25 ottobre ed è già disponibile in pre-order in tutti gli store digitali. Questo lavoro arriva a conclusione di un viaggio straordinario, iniziato a novembre scorso, quando per la prima volta il lancio di un disco è diventato un festival a Milano, e proseguito con un tour partito da Berlino che ha riempito i palazzetti europei e italiani. ...

Marco Mengoni : annunciato il nuovo album live “Atlantico On Tour” : Atlantico On Tour è il nuovo progetto discografico di Marco Mengoni che uscirà per Sony Music venerdì 25 ottobre ed è già disponibile in pre-order in tutti gli store digitali. Questo lavoro arriva a conclusione di un viaggio straordinario, iniziato a novembre scorso, quando per la prima volta il lancio di un disco è diventato un festival a Milano, e proseguito con un tour partito da Berlino che ha riempito i palazzetti europei e italiani. ...

Marco Mengoni ha annunciato l’uscita del nuovo progetto discografico “Atlantico On Tour” : Il racconto di un anno straordinario The post Marco Mengoni ha annunciato l’uscita del nuovo progetto discografico “Atlantico On Tour” appeared first on News Mtv Italia.

Atlantico On Tour è il nuovo album live di Marco Mengoni anticipato dal singolo Duemila Volte : Il nuovo album live di Marco Mengoni segna il ritorno in radio dell'artista di Ronciglione, a meno di un anno dal rilascio del suo ultimo disco di inediti. Dopo aver mandato in tilt l'internet, Marco Mengoni ha finalmente annunciato l'uscita del disco live che è prevista per il 25 ottobre e nella quale saranno contenuti tre inediti, uno dei quali in radio dal 4 ottobre prossimo, con il titolo Duemila Volte. Nella tracklist dell'album ...

Marco Mengoni manda in tilt Twitter senza un annuncio ufficiale : Marco Mengoni manda in tilt Twitter. L'artista di Ronciglione è riuscito a mandare in panne i social social attraverso un semplice video, che poteva far presagire l'arrivo di novità. Per il momento, non ci sono annunci ufficiali da parte di Marco Mengoni, ma molto presto potrebbero esserci delle novità che lo riguardano, forse in vista del tour che sta per iniziare. L'artista viene dalla conclusione del tour estivo che ha terminato a ...