Manuel Frattini è morto Il divo del musical ha avuto un malore prima di andare in scena

Live Non è la D’Urso : Manuel Frattini e la dedica di Barbara D’Urso al caro amico : Barbara D’Urso apre la quinta puntata di Live che seguiamo in diretta su Leggo.it, in un modo un po’ diverso dal solito. Non è partita con il riepilogo consueto sugli ospiti presenti in studio questa sera, ma dedicando la puntata al suo caro amico Manuel Frattini, il divo italiano dei musical scomparso ieri sera a soli 54 anni. «Cari amici di Live prima di iniziare questa questa sera ci tenevo a dedicare la puntata ad un mio grande ...

E' morto Manuel Frattini - stella del musical italiano : E' morto a Milano all'eta' di 54 anni Manuel Frattini, ballerino, coreografo e attore teatrale, celebre soprattutto per le sue interpretazioni

È morto il coreografo Manuel Frattini - aveva 54 anni : È morto Manuel Frattini, famoso coreografo televisivo e attore di teatro. L'uomo si trovava a Milano per partecipare a una serata di beneficenza, ieri sera, quando è stato colpito da arresto cardiaco e non c'è stato niente da fare. aveva 54 anni. Manuel Frattini: la carriera nel mondo dello spettacolo Manuel Frattini iniziò la sua carriera nel mondo dello spettacolo lavorando in molti programmi televisivi, sia della Rai che di Mediaset. Note ...

Morto Manuel Frattini - divo del musical : malore prima di andare in scena. D'Urso : «Sono senza respiro» : E' Morto Manuel Frattini, il divo italiano del musical. Aveva 54 anni. Frattini ha avuto un malore che gli ha provocato un arresto cardiaco irreversibile, nonostante i soccorsi tempestivi dei...

È morto Manuel Frattini - l'ultima apparizione tv a Da noi...A ruota libera (VIDEO) : La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: è scomparso il danzatore e attore teatrale Manuel Frattini, aveva 54 anni. La morte è stata causata da un improvviso malore che ha portato ad un arresto cardiaco. L'artista si trovava a Milano per una serata di beneficenza, nonostante i soccorsi immediati, i tentativi sono risultati vani.Fin dall'età giovane il teatro è stata la sua seconda casa, la danza la dimensione perfetta. Un grande ...

Addio ad uno dei ballerini e coreografi italiani più celebri : è morto Manuel Frattini : E’ morto ieri sera a Milano il ballerino italiano 54enne Manuel Frattini, coreografo reso celebre dai suoi musical. Frattini stava prendendo parte ad una serata di beneficenza quando ha avuto un malore che gli ha causato un arresto cardiaco. Per lui non c’è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi tempestivi dei presenti e del personale medico chiamato immediatamente. Dopo aver mosso i primi passi come primo ballerino e coreografo ...

Barbara d'Urso addolorata per la morte di Manuel Frattini : 'Siamo senza respiro' : Un grave lutto in queste ore ha colpito il mondo dei musical in Italia. Poche ore fa, infatti, è arrivata la notizia della morte di Manuel Frattini, coreografo e 'divo' del musical nel nostro Paese, venuto a mancare a soli 54 anni. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto immenso nei cuori di tutte le persone che hanno avuto modo di lavorare con lui nel corso degli anni, compresa Barbara d'Urso, la quale ha postato un suo toccante messaggio d'addio ...

Un arresto cardiaco ha stroncato Manuel Frattini ad appena 54 anni - : Francesca Galici Se n'è andato a 54 anni Manuel Frattini, grandissimo artista del teatro italiano protagonista dei musical più importanti. Un arresto cardiaco l'ha strappato al suo pubblico prima di un evento benefico È morto a 54 anni Manuel Frattini, uno dei più grandi performer del teatro italiano. L'uomo si trovava a Milano per partecipare a un evento benefico, quando è stato improvvisamente compito da un malore che gli ha ...

Manuel Frattini è morto - il saluto degli ex Pooh all’Aladin di Stefano D’Orazio : Manuel Frattini è morto. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno nelle prime ore di domenica 13 ottobre, dopo che l'artista è scomparso a seguito di un malore che non gli ha lasciato scampo. Aveva 54 anni. Il noto e stimato artista di musical avrebbe dovuto prendere parte a una rappresentazione di beneficenza, ma stando alle notizie trapelate nelle ultime ore, il suo cuore avrebbe ceduto senza lasciargli alcuna possibilità di ...

Morto Manuel Frattini - divo del musical : malore prima di andare in scena. D'Urso : «Sono senza respiro» : E' Morto Manuel Frattini, il divo italiano del musical. Aveva 54 anni. Frattini ha avuto un malore che gli ha provocato un arresto cardiaco irreversibile, nonostante i soccorsi tempestivi dei...

Da Pinocchio a Peter Pan : addio a Manuel Frattini - star italiana dei musical : È stato Gedeone di Sette Spose per Sette Fratelli. È stato prima Robin Hood e poi Aladin. È stato Pinocchio, nell’omonimo musical prodotto dalla Compagnia della Rancia, con la regia di Saverio Marconi e le musiche dei Pooh. Ma, soprattutto, Manuel Frattini è stato l’eterno ragazzino Peter Pan nello show con le musiche di Edoardo Bennato, in tour sold-out con più di trecento repliche fino alla primavera del 2008. E – proprio ...

Morto Manuel Frattini - il divo italiano del musical : aveva 54 anni : Si è spento improvvisamente ieri sera Manuel Frattini. Ha avuto un arresto cardiaco durante una serata di beneficenza, circondato da amici e colleghi. Ballo, canto e coreografia: era un'icona del musical italiano e internazionale. L'artista, che nel maggio scorso aveva compiuto 54 anni, ha avuto un malore durante una serata organizzata a Milano. Nonostante i tempestivi soccorsi, non è sopravvissuto all'arresto cardiaco. Numerosi i premi ...

Manuel Frattini è morto : il coreografo aveva 54 anni : morto Manuel Frattini, il coreografo e divo dei musical è stato stroncato da un malore improvviso È morto Manuel Frattini, coreografo e divo dei musical italiano. Agli inizi della sua carriera è stato uno dei ballerini più ricercati della televisione. Verrà ricordato soprattutto per la sua passione per i musical, di cui viene considerato un’icona […] L'articolo Manuel Frattini è morto: il coreografo aveva 54 anni proviene da Gossip e ...

Manuel Frattini - morta star del musical : malore prima di andare in scena - aveva 54 anni : E' morto Manuel Frattini, il divo italiano del musical. aveva 54 anni. Frattini ha avuto un malore che gli ha provocato un arresto cardiaco irreversibile, nonostante i soccorsi tempestivi dei...