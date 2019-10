Manovra | spunta il fondo famigliaPer il cuneo fiscale dote da 3 mld

Manovra - sale dote cuneo a 3 miliardi e spunta fondo famiglia. Scontro Quota 100 : Salgono a tre miliardi le risorse per il taglio del cuneo fiscale nel 2020. E' questa una delle ipotesi allo studio del governo, secondo quanto si apprende, che e' emersa durante il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi durato piu' di tre ore. L'obiettivo sarebbe quello di rendere la Manovra piu' ambiziosa, riferiscono fonti vicine al dossier, portando la cifra stanziata per il taglio delle tasse sul lavoro dai 2,7 a 3 miliardi , che si ...

Manovra - sale dote cuneo fiscale a 3 miliardi e spunta fondo famiglia. Scontro su Quota 100 : Salgono a tre miliardi le risorse per il taglio del cuneo fiscale nel 2020. E' questa una delle ipotesi allo studio del governo, secondo quanto si apprende, che e' emersa durante il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi durato piu' di tre ore. L'obiettivo sarebbe quello di rendere la Manovra piu' ambiziosa, riferiscono fonti vicine al dossier, portando la cifra stanziata per il taglio delle tasse sul lavoro dai 2,7 a 3 miliardi , che si ...

Manovra - spunta il bonus vacanza : 240 euro a luglio - chi li potrebbe ricevere : Il governo sta pensando di rimodulare il taglio del cuneo fiscale, trasformandolo in un ' bonus vacanza ': si tratterebbe di 240 euro (nel 2020) da erogare a luglio per i lavoratori dipendenti che hanno un reddito compreso tra gli 8 e i 26mila euro , ovvero gli stessi beneficiari degli 80 euro . La misura potrebbe essere inserita nella legge di Bilancio.Continua a leggere

Manovra - governo frena sul bonus figli : non sarà in Manovra. Spunta la sugar tax : L'assegno unico per i figli non ci sarà. Il governo mette subito uno dei primi paletti alla legge di bilancio. Nel fine settimana, probabilmente sabato, un vertice di maggioranza dovrebbe...