Manovra | sconto dal ristorante per chi usa le carte Fumo e plastica | nuove tasse

Manovra : Cna - ‘bene Patuanelli che annuncia superamento sconto in fattura’ : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – Cna esprime “pieno sostegno” alle affermazioni del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli , sulla necessità di rivedere il meccanismo dell’Ecobonus che ha “causato problemi alle Pmi”. Cna, si legge in una nota, “apprezza la volontà espressa dal ministro di avviare un percorso insieme alle associazioni di categoria per trovare la soluzione migliore”. ...

Manovra - il bonus befana non ci sarà : nessuno maxi-sconto da 475 euro per chi paga con carte : Il bonus befana non esiste e il governo non ha mai discusso di questo maxi-bonus da erogare all'inizio dell'anno ai consumatori che effettuano i pagamenti con carte e bancomat. A confermarlo a Fanpage.it è il sottosegretario all'Economia, Alessio Villarosa, che spiega come ci sarà solamente il cashback, con la restituzione su base mensile.