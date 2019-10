Manovra | più cari giochi e sigarette

Manovra : Pd - ‘passi avanti su fondo famiglia e più risorse per taglio tasse lavoratori’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – ‘Importanti passi in avanti nel vertice di questa notte sulla Manovra: così come richiesto dal Pd aumentano le risorse per la riduzione delle tasse sul lavoro per i lavoratori dipendenti e viene irrobustito il fondo famiglia”. Lo dice in una nota Stefano Vaccari della segreteria nazionale Pd.“Due obiettivi per i quali il Pd, insieme a tutta la maggioranza, stanno lavorando per dare un ...

Manovra : Misiani - ‘manterremo tetto 65 mila euro ma con paletti in più’ : Roma, 11 ott. (AdnKronos) – “Il secondo step della ‘flat tax’ da 65.000 a 100.000 non avrà seguito nella legge di Bilancio. Ci sono anche problemi di mancata comunicazione e autorizzazione da parte della Commissione europea. Per il resto manterremo da 0 a 65.000 magari con qualche paletto in più rispetto alla normativa. Già nella discussione nella scorsa legge di Bilancio erano emerse alcuni paradossi ...

Manovra - Gualtieri : “Rilanciare investimenti e meno tasse sul lavoro. Iva - stop all’aumento. Più fondi per scuola e sanità - 80 euro restano” : Esprime ottimismo in mattinata (“Siamo fiduciosi. La Commissione Ue naturalmente aspetta la Manovra di bilancio, è su quella che si esprime”, ha detto lasciando Confindustria), poi nel pomeriggio delinea i contenuti della legge. “Seguiremo una strategia su tre assi: il rilancio degli investimenti, la riduzione della tassazione sul lavoro e la coesione sociale”, ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in ...

Manovra : Furlan - ‘taglio tasse importantissimo ma servono più risorse’ (2) : (AdnKronos) – “Serve una riforma fiscale complessiva. Vogliamo un tavolo certo su questo”, ha poi aggiunto Furlan che ha chiesto anche “più risorse e certezza per i contratti pubblici che devono essere rinnovati”. Su questo fronte, ha spiegato ancora la segretaria generale della Cisl, “il governo ha garantito che ci sono le risorse per i contratti pubblici e ha indicato gli investimenti con un ...

Def - Confindustria all’attacco : “Manovra sarà la più restrittiva dai tempi di Letta. Ma alto rischio di non rispettare le regole Ue” : “La manovra del governo giallorosso si profila come la più restrittiva dai tempi del governo Letta: è restrittiva per 8 miliardi di euro“. Parola del direttore del Centro studi di Confindustria, Andrea Montanino, che lunedì ha presentato il rapporto ‘Dove va l’economia italiana e gli scenari di politica economica’. “Se guardiamo alle risorse che vengono tolte o date all’economia reale”, ha spiegato l’ex ...

Confindustria insoddisfatta : "Manovra più restrittiva dai tempi di Letta" : Altro non si poteva fare perché l’eredità lasciata dal governo gialloverde era “un’ipoteca” sui conti pubblici, ma tutti gli impegni obbligati hanno un prezzo da pagare e quello del Conte 2 è l’aver tirato su la manovra più restrittiva dai tempi del governo guidato da Enrico Letta. È il Centro studi di Confindustria a delimitare il perimetro della prima legge di bilancio ...

Il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, propone di rivedere il taglio del cuneo fiscale per aiutare i lavoratori incapienti, ovvero coloro i quali sono precari e guadagnano meno di 8mila euro l'anno. L'idea è quella di erogare un bonus da 40 euro mensili sotto forma di assegno per quasi 4 milioni di lavoratori.

Manovra : Gualtieri - ‘scuola è priorità - non ci sono tagli e mettiamo soldi in più’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti ha ragione: la scuola deve essere finanziata e per me è sempre stata una priorità. Ho detto al ministro che per la prima volta io non taglio come hanno fatto gli altri e anzi stiamo mettendo soldi in più” e questo “in una situazione in cui abbiamo il conto del Papeete salato da pagare”. Così a ‘Piazza Pulita’ su La7 il ...

Manovra - Conte frena su ticket e superticket : “Non in agenda adesso - serve più tempo” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, frena sul superamento immediato del superticket e sulla rimodulazione del ticket sanitario: "Gli interventi sul superticket e sul ticket sanitario sono programmati non domani mattina, ma in un arco di tempo più ampio". Il progetto di riforma in tema di sanità non verrà fermato, ma avrà bisogno di più tempo.Continua a leggere

Manovra E POLITICA/ Più debito e tasse - così l'Italia non cresce : Dopo il varo della Nadef, il Governo si prepara a mettere a punto la Legge di bilancio. Le misure non sembrano incentivare la crescita

Manovra - cambiano i ticket sanitari «Chi ha di più pagherà di più» Le misure : Per far quadrare i conti si apre la strada alla riduzione degli sgravi fiscali per i redditi più alti, con una soglia fissata a 100 mila euro: coinvolte tutte le detrazioni, anche su spese sanitarie e ristrutturazioni edilizie, ma non i tassi sui mutui

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, annuncia novità in tema di sanità: la legge di Bilancio prevede lo stanziamento di due miliardi in più rispetto all'anno precedente, con l'abolizione del superticket e la rimodulazione del ticket sanitario. Il nuovo meccanismo si baserà su un principio: "Chi ha di più deve pagare di più, chi ha di meno deve pagare di meno".

Il taglio del cuneo fiscale è uno dei punti principali della nuova legge di Bilancio: il governo stanzierà 2,7 miliardi per il 2020, che diventeranno 5,4 nel 2021. Per il primo anno di applicazione, quindi, le risorse saranno poche e porteranno a un aumento del netto in busta paga (si ipotizza fino a 1.500 euro annui) solo a partire da luglio.