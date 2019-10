Manovra | altri 3 miliardi di coperture Quota 100 | braccio di ferro tra Pd e M5S Sconti

Manovra : Barbagallo - ‘altri 100 mln a fondo non autosufficienza’ : Roma, 14 ott (AdnKronos) – “Saranno messi altri 100 milioni sul fondo non autosufficienza. Oggi sono 50 milioni. Continuiamo a vedere qualche segno”. Così il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo al termine dell’incontro al ministero dell’Economia. L'articolo Manovra : Barbagallo , ‘altri 100 mln a fondo non autosufficienza’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Manovra - arriva il Fondo famiglia. Di Maio : “Quota 100 non si tocca - io non creo altri esodati” : Vertice di maggioranza nella notte a Palazzo Chigi per limare le ultime coperture della Manovra: partirà dal 2020 l'assegno unico da 240 euro al mese per ogni figlio all'interno di un "Fondo famiglia". Italia Viva propongono l'abolizione di Quopta 100 per recuperare risorse, ma Luigi Di Maio e Nunzia Catalfo fanno muro.Continua a leggere