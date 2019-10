Manovra | altri 3 miliardi di coperture Braccio di ferro Pd-M5S su Quota 100  Sconti per

Manovra - altri 3 miliardi di coperture Quota 100 : braccio di ferro tra Pd e M5S Sconti per chi paga con la carta Le misure : Entrate aggiuntive dalle partite Iva. Il Pd attacca: «I 5 Stelle ha fatto saltare il vertice di maggioranza». Di Maio: no aumento delle tasse, non penalizzare i pensionati

Roma, 14 ott (AdnKronos) – "Saranno messi altri 100 milioni sul fondo non autosufficienza. Oggi sono 50 milioni. Continuiamo a vedere qualche segno". Così il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo al termine dell'incontro al ministero dell'Economia.

Manovra - arriva il Fondo famiglia. Di Maio : “Quota 100 non si tocca - io non creo altri esodati” : Vertice di maggioranza nella notte a Palazzo Chigi per limare le ultime coperture della Manovra: partirà dal 2020 l'assegno unico da 240 euro al mese per ogni figlio all'interno di un "Fondo famiglia". Italia Viva propongono l'abolizione di Quopta 100 per recuperare risorse, ma Luigi Di Maio e Nunzia Catalfo fanno muro.Continua a leggere

Manovra - sconti a chi paga con la carta : ma per gli altri l'aliquota sale : Ruota sempre intorno all'Iva il lavoro di preparazione della Manovra di bilancio per il 2020. Mentre il governo si accinge ad approvare, nella serata di lunedì, la nota di aggiornamento al...

Manovra - oltre allo sconto Ue servono almeno altri 15 miliardi : La priorità è la Manovra. Lo ha detto a chiare lettere il premier Conte ieri mattina al Quirinale subito dopo aver ricevuto l’incarico. Nelle stesse ore dalla Ue sono arrivate parole di miele. Bruxelles, ha detto il commissario Ue uscente al Bilancio Guenther Oettinger abbandonando la sua abituale posizione di falco, «è pronta a fare qualsiasi cosa per facilitare il lavoro del governo italiano e per ricompensarlo»