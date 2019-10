Maggioranza compatta Giuseppe Conte esclude conflitti sulla manovra Cdm

La Camera 'salva' Sozzani dall'arresto con il voto segreto : Maggioranza non compatta : Diego Sozzani non andrà agli arresti domiciliari come avevano chiesto i magistrati milanesi. Il Deputato di Forza Italia è coinvolto in un'inchiesta condotta dalla Dda di Milano. Per l'ex Presidente della Provincia di Novara nonché ex consigliere regionale piemontese, il gip aveva disposto gli arresti domiciliari per un finanziamento illecito pari a 10mila euro che Sozzani avrebbe ricevuto dall'imprenditore Daniele D'Alfonso (oggi in carcere) ...