Mafia Capitale | il terrore del testimone | Se accuso Carminati duro una

Fonte : espresso.repubblica

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Dopo le condanne in appello, il caso del "cecato" arriva in Cassazione. Con il suo bagaglio di minacce, collusioni e intimidazioni ai testimoni. Ecco un retroscena inquietante Massimocondannato per" Romadella: ecco come i clan si spartiscono la città"

virginiaraggi : .@matteosalvinimi con noi aumentate multe a chi su bus e metro Atac senza biglietto. - matteosalvinimi : P.s. Virginia, se vuoi informazioni su Mafia Capitale, rivolgiti ai tuoi nuovi alleati del Pd! - EusapiaMaria : @uomopanda @dantegiumanini La politica si nutre di egoismi e di malaffare. Infatti ora siete alleati con Mafia Cap… -