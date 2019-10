“Ma tu chi sei?” Karina Cascella | l’ospite del ‘Live’ la ‘distrugge’ così Che figuraccia

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Asia Argento, ospite, oggi, a ‘Live Non è la D’Urso’, ha raccontato come sono i rapporti con Morgan, padre di sua figlia Anna Lou, oggi 18enne. Il cantante è tornato a far parlare di sé a causa della situazione economica poco florida che lo ha portato a subire il pignoramento della casa con i suoi strumenti dentro. Nei giorni scorsi Morgan ha scritto un progetto in dieci punti, che ha illustrato al neo ministro della Cultura, Dario Franceschini, per aiutare gli artisti in difficoltà, una “lettera” che verrà pubblicata prima della fine dell’anno. Intanto Asia Argento è stata ospite del programma ‘Live – Non è la D’Urso’ per sottoporsi, insieme ad Alba Parietti, al all’”uno contro tutti”. “Quest’uomo con cui ho avuto una figlia di 18 anni guadagnava centinaia di migliaia di euro quando lavorava ad X Factor. ...

