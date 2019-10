Lutto del mondo dello spettacolo | Paco Fabrini è morto | aveva 46 anni

Mondo dello spettacolo in Lutto - Manuel Frattini stroncato da un infarto improvviso a 54 anni. Era il volto italiano del Musical : E’ morto improvvisamente ieri sera a Milano Manuel Frattini, danzatore, cantante e attore teatrale, il divo italiano del Musical. Frattini ha avuto un malore che gli ha provocato un arresto cardiaco irreversibile, nonostante i soccorsi tempestivi dei presenti e del personale medico chiamato immediatamente. L’artista, che nel maggio scorso aveva compiuto 54 anni, si trovava a Milano per fare quello che più amava nella vita, il Musical: aveva ...

È morto l’attore Carlo Croccolo : mondo dello spettacolo in Lutto : “Questa mattina, alle prime luci dell’alba, si è spento il maestro Carlo Croccolo”. Inizia così il breve post che annuncia la scomparsa del grandissimo attore napoletano che ha lavorato nel cinema sin dagli anni Cinquanta accanto ai più grandi comici italiani in oltre cento film. Croccolo, che aveva 92 anni, “ha vissuto una vita straordinaria come straordinario è stato il suo talento – prosegue il messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook – ...

Addio a Luigi Avolio! Lutto nel mondo dello spettacolo : lo hanno ritrovato in casa - senza vita : È una giornata triste, il mondo dello spettacolo piange la scomparsa del giornalista Luigi Avolio, conosciuto da tutti come Gigi. Avolio è morto in casa sua, questa notte. La scoperta del corpo ormai privo di vita è stata fatta dai familiari del giornalista partenopeo, che lo hanno trovato disteso a terra alle prime luci del mattino, dopo diversi tentativi di mettersi in contatto con lui nelle ore precedenti. Cinquantasettene anni compiuti ...

Notizie del giorno – Lutto in casa Napoli - Ronaldo porta un big alla Juve - le ultime sulla panchina della Samp : Lutto IN casa Napoli – Lutto nel mondo del calcio. E’ morto all’età di 83 anni Dolo Mistone, terzino sinistro del Napoli degli anni ’50 e ’60. Ha sempre indossato la maglia del Napoli, nella stagione ’61-’62 conquistò una Coppa Italia dopo il successo in finale contro la Spal. Cresciuto nel vivaio della società. debuttò con la prima squadra nella stagione ’55-’56, mentre disputò ...

È morto Beppe Bigazzi. Lutto in tv per il volto storico de La prova del cuoco : Addio al giornalista e gastronomo, con un passato da dirigente di azienda, Giuseppe ‘Beppe’ Bigazzi, noto al grande pubblico per la partecipazione al programma televisivo ‘La prova del cuoco’ con Antonella Clerici sulla Rai Uno. Aveva 86 anni ed era malato da tempo. L’annuncio della scomparsa è stato dato dallo chef Paolo Tizzanini, del ristorante L’Acquolina di Terranuova Bracciolini, il comune dove Bigazzi era nato il 20 gennaio 1933. L’amico ...

Giorgia Mattioli è morta : Lutto nella moda/ Figlia di Franco - fondatore della Ferré : Giorgia Mattioli è morta: lutto nel mondo della moda. Era la Figlia di Franco, colui che aveva fondato la GianFranco Ferré Spa

Lutto nel mondo della moda : Giorgia aveva 61 anni. La sua città senza parole : Era l’erede di un vero impero della moda e nella moda ancora lavorava come imprenditrice insieme al figlio Alessandro. Addio ad una grande donna: Giorgia Mattioli che se n’è andata giovedì sera a 61 anni e la notizia è stata diffusa oggi – a esequie avvenute nella massima riservatezza per volontà della famiglia – dal popolare sito internet di calcio Zerocinquantuno di cui Giorgia era socia finanziatrice, a conferma della sua passione rossoblù. ...

Notizie del giorno – Lutto nel mondo del calcio - l’11 del Milan con Spalletti - Mazzola contro Conte e la Juve : Lutto NEL mondo DEL calcio – Gravissimo Lutto nel mondo del calcio nelle ultime ore, è morto il calciatore argentino Ezequiel Esperon, il centrocampista è precipitato dal sesto piano di un palazzo in cui si trovava con degli amici a causa di una ringhiera che ha ceduto sotto il suo peso. Immediato l’intervento dell’ambulanza, Esperon dava ancora segni di vita ma è morto durante il trasporto in ospedale. Il calciatore era svincolato ...

Grave Lutto nel mondo della musica : un pezzo di storia che se ne va : lutto nel mondo della musica: è morto Ginger Baker, il leggendario batterista dei Cream. Ginger Baker era uno dei più talentuosi e innovativi del rock e la sua morte ha lasciato tutti senza parole. Baker aveva 80 anni e, al momento del decesso, era ricoverato in un ospedale inglese. Ginger Baker ha suonato, tra gli altri, con Eric Clapton, con il bassista Jack Bruce, ma anche con Blind Faith, Hawkwind e Fela Kuti nella sua lunga carriera. Con ...

Agenti uccisi a Trieste : palazzi delle istituzioni listati a Lutto : E’ una giornata di lutto cittadino a Trieste. In città ieri due Agenti di Polizia sono stati uccisi in Questura

