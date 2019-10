Luciana Littizzetto a Che Tempo che Fa | puntata del 13 ottobre 2019 VIDEO

Che Tempo Che Fa - Luciana Littizzetto puntata del 6 ottobre (Video) : Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa domenica 6 ottobre tornano Gelmini e Bernini questa volta con la paura dell’arrivo di Maleficent (Santanchè) Al ritmo di “Meno male che Silvio c’è” Luciana Littizzetto è tornata a fare la caricatura di Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini a Che Tempo Che Fa di domenica 6 ottobre 2019. Questa volta le due parlamentari temono l’arrivo di Maleficent, Daniela Santanchè. Il ...

Luciana Littizzetto a Che Tempo che Fa - puntata del 29 settembre 2019 (VIDEO) : Luciana Littizzetto a Che Tempo che Fa, nella puntata del 29 settembre 2019. Le imitazioni di Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini (VIDEO) Dopo un anno travagliato di critiche Fabio Fazio è riuscito a “salvare” Che Tempo che Fa e si è trasferito da Rai 1 a Rai 2, la rete “giovane” del servizio pubblico. Il programma andrà in onda sempre ogni domenica, con una prima parte, “Che Tempo che Farà” in onda alle ...

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto imita Bernini e Gelmini di Forza Italia (VIDEO) : "Sì con Berlu, ma senza lattosio!"Ecco a voi la memorabile imitazione di @lucianinalitti della Gelmini e della Bernini!#CTCF @fabfazio pic.twitter.com/drg53UXLIM— Che tempo Che Fa (@chetempochefa) September 29, 2019 Nella prima puntata stagionale di Che tempo che fa (il debutto su Rai2), Luciana Littizzetto ha imitato Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini di Forza Italia, definendole "le badanti di Silvio Berlusconi". Il ...

Che Tempo Che Fa : Luciana Littizzetto torna ad imitare e diventa «Gelmi e Berni» – Video : Gelmi e Berni - Che Tempo Che Fa Luciana Littizzetto lo aveva promesso: “Su Rai 2 mi scatenerò”. E così è stato. Nella prima puntata della nuova stagione di Che Tempo Che Fa, la comica torinese ha rispolverato le imitazioni, che hanno segnato e lanciato gli inizi della sua carriera. Nel mirino quelle che lei definisce “le due badanti di Silvio Berlusconi”, ovvero Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini. Più che ...

Luciana Littizzetto - lutto sui social : «Ciao Gigia - non ci sei più e nemmeno io» : lutto per Luciana Littizzetto. La comica e conduttrice, sui social, ha dedicato un pensiero dolcissimo dopo la morte di Gigia, la cagnolina che lei aveva salvato in autostrada e che era diventata presto sua. Il dolore di queste ore ha mostrato ai follower una ‘Lucianina’ decisamente diversa da quella a cui siamo abituati. La simpatia travolgente e la spensieratezza tipiche di Luciana Littizzetto, infatti, oggi lasciano il posto alla ...

È morta Gigia - la cagnolina che Luciana Littizzetto salvò dall’abbandono : Luciana Littizzetto ha perso Gigia, la sua cagnolina. Su Instagram, una foto che mostra l'attrice e conduttrice che stringe e bacia a sé la dolce cagnetta: "Non ci sei più. E nemmeno io. #Gigiatesoromio" scrive su Instagram. Tra i commenti, tantissimi amici del mondo dello spettacolo ad esprimerle cordoglio, da Antonella Clerici a Filippa Lagerback fino all'account ufficiale di "Che tempo che fa".\\Gigia ha una storia particolare. Luciana ...

