L' oroscopo di domani 15 ottobre | Capricorno pigro | Acquario fortunato

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 14 ottobre 2019) L'di martedì approfondisce una Luna in Toro e lo fa puntando un riflettore sulla fortuna in amore e le opportunità lavorative favorevoli. L'astro d'argento un po'nel segno, sprigiona voglia di benessere e di comodità familiare. Sensuale e romantica in ambito affettivo, rende più solidi i rapporti di coppia e favorisce gli incontri amorosi sprigionando un fascino che non passa inosservato. Le previsioni astrologiche seguenti beneficeranno anche Pesci, Cancro, Vergine eche potranno dare il massimo in ogni sfera vitale. Sensibilità e passione nell'dell'amore di martedì Ariete: Luna si è trasferita nel domicilio adiacente e potrete vivere i cambiamenti con maggiore lungimiranza e razionalità. Attenzione a non trascurare l'amore poiché presi da un lavoro che non soddisfa come vorreste ma non temete, le rivincite arriveranno presto. Toro: il ritmo ...

