L' oroscopo dell' amore di coppia del 15 ottobre | Capricorno coinvolgente | Vergine tenace

L'oroscopo della settimana di Simon and the Stars (dal 14 al 20 ottobre) : ARIETEMarte in opposizione, su un segno come il tuo, fa vere scintille. La verità è che non ami sentirti con le mani legate, ma neanche che ti si venga detto cosa devi fare o come devi agire. Eppure, in questo periodo, c’è chi sta testando la tua pazienza. Genericamente potrebbe trattarsi di una fase di tensione con un referente di lavoro, di divergenze di idee. Ma non posso escludere che - in certi casi - qualcuno non ...

L'oroscopo della terza settimana di ottobre : questioni spinose per Vergine e Pesci : Il mese di ottobre sta portando una vera e propria ventata di novità a tutti i segni delL'oroscopo. La terna settimana, però, determinerà un involuzione pero alcuni segni con la Vergine e i Pesci che dovranno riflettere su delle questioni spinose riguardanti il proprio futuro. Sarà, invece, un periodo rilassante per Cancro e Ariete che giungeranno al compimento di un obiettivo da tempo desiderato. Scopriamo quali sono le previsioni degli astri ...

oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre : Gemelli soddisfatti - Bilancia in recupero : Una nuova settimana sta per avere inizio, vediamo quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per queste giornate autunnali comprese fra lunedì 14 e domenica 20 ottobre. Previsioni astrali dal 14 al 20 ottobre Ariete: quella alle porte sarà una settimana interessante per il segno, che già durante le giornate precedenti ha potuto beneficiare di un recupero, soprattutto sentimentale. Le prossime giornate saranno fortunate per parlare ...

L'oroscopo dell'amore per i single fino al 20 ottobre : Capricorno pragmatico : L'oroscopo dell'amore per i single dedicato alle vicende amorose della settimana di metà ottobre, punta un riflettore sulle emozioni, sulle novità sentimentali e le aspettative di ciascun segno zodiacale a caccia di nuove emozioni. Luna signora della sensibilità e della profondità d'animo, acuirà le percezioni sottili sostando dapprima in Ariete, poi in Toro e successivamente in Gemelli. Via libera quindi alle opportunità amorose da approfondire ...

oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dal 14 al 20 ottobre 2019 : Cosa dicono le stelle? L'Oroscopo di Paolo Fox svela a tutti gli appassionati cosa aspettarsi questa settimana in amore...

Paolo Fox - oroscopo di oggi e della settimana : previsioni 13 ottobre : oroscopo Paolo Fox, 13 ottobre 2019: previsioni dello zodiaco del giorno e della settimana Dall’ultimo numero di DiPiùTv e dal numero speciale di DiPiù “Stellare” di questo mese, sveliamo di seguito alcune indicazioni relative alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 13 ottobre, e della settimana entrante, per ciascuno dei dodici segni. Come sempre sulla rivista l’astrologo ha dato un giudizio ...

oroscopo della terza settimana di ottobre : Ariete e Leone con problemi sul lavoro : Per la terza settimana del mese di ottobre, vale a dire quella compresa fra lunedì 14 e domenica 20, l'Oroscopo preannuncia giornate non proprio positive per alcuni segni, come il Leone e l'Ariete che si ritroveranno a dovere affrontare qualche incomprensione o alcune discussioni sul lavoro. La Vergine, dal canto suo, potrà aspettarsi qualche novità sul piano sentimentale. Come sempre, non tutti i segni zodiacali dovranno affrontare giorni ...

L'oroscopo dell'amore di coppia dal 14 al 20 ottobre : Sagittario fortunato - Leone allegro : L'oroscopo dell'amore di coppia settimanale si prende cura dei sentimenti di ciascun segno zodiacale e miscela la giusta dose di dolcezza, aggressività, emotività e fortuna nelle previsioni astrali segno per segno. Gli affetti diventano così estremamente soggettivi e ciascun simbolo amerà in modo molto esclusivo, seguendo i consigli benefici di una Luna profonda ed emotiva posizionata in Ariete, poi in Toro e successivamente in Gemelli. L'amore ...

oroscopo di Branko della settimana dal 14 al 20 ottobre 2019 : Branko della settimana, Oroscopo da lunedì 14 a domenica 20 ottobre: le previsioni astrologiche Anche per la settimana prossima, le previsioni dell’Oroscopo di Branko le riprendiamo dal suo libro dedicato allo zodiaco di tutto l’anno, dal titolo “Branko 2019, calendario astrologico”, rivelando informazioni per ciascuno dei dodici segni. Luna difficile all’inizio e alla fine della settimana (esattamente domenica 13 e ...

L'oroscopo della settimana sino al 20 ottobre - primi sei segni : Toro da 'voto 10' : L'oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre 2019 pone in rilievo il probabile andamento riservato alle giornate comprese da lunedì a domenica. Tutta l'attenzione pertanto è rivolta al "pensiero delle stelle" con in anteprima le pagelle, le stelline e le previsioni zodiacali in esclusiva per i sei segni appartenenti alla prima metà dello zodiaco, ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di sapere come è stato ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 12 ottobre : Ariete espansivo - Scorpione concreto : L'oroscopo dell'amore di coppia di sabato cerca di elargire con i suoi consigli astrali sensazioni promettenti per il benessere dei rapporti amorosi. Una nuova intesa viene individuata nelle previsioni astrali segno per segno, il risultato di transiti planetari favorevoli per l'amore. Nuove realtà vengono revisionate a dovere e sensazioni profonde fanno capolino nell'essere di ciascun segno zodiacale, per rendere le relazioni a due davvero ...

L'oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre : Ariete geloso - Bilancia lunatica : L'oroscopo della settimana indaga sulla posizione della Luna, presente prima in Ariete, poi in Toro e Gemelli. Il luminare notturno elargirà splendide emozioni, prevedendo splendidi guadagni da martedì per il Toro e divenendo molto amichevole e affettuosa in Gemelli. Di seguito l'approfondimento dell'amore e delle opportunità lavorative fortunate, riassunte nelle previsioni astrali segno per segno. Configurazioni stellari nelL'oroscopo della ...

L'oroscopo settimanale al 20 ottobre : Marte nel segno della Bilancia - Leone fortunato : Durante la settimana che va dal 14 al 20 ottobre, i nativi Ariete riusciranno a riprendersi da una settimana piuttosto difficile, soprattutto in ambito sentimentale, mentre Leone sarà caparbio e determinato e spesso riuscirà a ottenere ciò desidera. Bilancia passerà un periodo di grande forza interiore: Marte in congiunzione conferirà ai nativi del segno tante energie; mentre Venere stazionerà sul segno dei Pesci, conferendo ai nativi del segno ...