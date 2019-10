L' origine del nome Alto Adige | e perché qualcuno vuole aborlirlo 

Fonte : agi

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Il termine, che il consiglio provinciale di Bolzano ha deciso di ‘cancellare per legge', è stato coniato nel 1810, quando questo territorio fu occupato dalle truppe napoleoniche e assegnato al Regno d'Italia napoleonico. Alcuni partiti sudtirolesi ritengono sia un‘fascista'. Ma la sua storia è un po' più complessa. Dopo l'occupazione di questi territori, i francesi crearono qui il “Dipartimento dell'”, dando alla zona ildel fiume più importante che la attraversa, come spesso fanno i francesi con i loro dipartimenti. In questo caso, il tratto superiore del fiume. Eppure, secondo quanto ha spiegato all'Agi Andrea Di Michele, docente e ricercatore di Storia contemporanea all'Università di Bolzano, il dipartimento originario copriva una zona un po' diversa da quella attuale, ma soprattutto è stato usato solo per pochi decenni. “Di fatto il...

