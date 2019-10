L' origine del nome Alto Adige | e perché qualcuno vuole abolirlo 

L'origine del nome Alto Adige - e perché qualcuno vuole aborlirlo : Il termine Alto Adige, che il consiglio provinciale di Bolzano ha deciso di ‘cancellare per legge', è stato coniato nel 1810, quando questo territorio fu occupato dalle truppe napoleoniche e assegnato al Regno d'Italia napoleonico. Alcuni partiti sudtirolesi ritengono sia un nome ‘fascista'. Ma la sua storia è un po' più complessa. Dopo l'occupazione di questi territori, i francesi crearono qui il “Dipartimento dell'Alto Adige”, dando alla zona ...

Lo sviluppatore di Cube World rivela : problemi di salute mentale all'origine delle lunghissime tempistiche di sviluppo : Lo sviluppatore di Cube World ha parlato del lungo sviluppo del gioco e della mancanza di aggiornamenti in tutti questi anni.Poco tempo fa Picroma ha annunciato che il suo gioco di ruolo d'azione Cube World sarebbe arrivato in versione completa su Steam nei prossimi due mesi - sei anni dopo la sua controversa versione alpha.In seguito a tale annuncio, lo sviluppatore Wolfram von Funck ha diffuso un messaggio alla community di Cube World, ...

La parola Ok è la più usata del mondo - ecco la sua misteriosa origine : Sarà perché è incredibilmente breve, sarà per il suo suono amichevole e diretto, sarà perché è comprensibile in ogni parte del mondo. Fatto sta che la parola «Ok» ha conquistato ufficialmente il titolo di vocabolo più pronunciato dell'intero pianeta, ripetuto ancora e ancora pressoché ovunque, miliardi e miliardi di volte ogni giorno, senza alcun pericolo di fraintendimento. Un record davvero notevole per questa espressione, nata – come il ...

Allerta Meteo - violenta perturbazione di origine atlantica investe l’Italia : maltempo in 14 regioni. L’avviso della Protezione Civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo –La perturbazione di origine atlantica, già attiva sulle nostre regioni settentrionali con precipitazioni temporalesche, interesserà nel corso della prossima notte, gran parte delle regioni centro-meridionali peninsulari, in particolar modo quelle del medio e basso versante adriatico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Incendi Amazzonia - brucia il polmone verde del mondo : individuata l’origine dei roghi : Il ministro dell’Ambiente brasiliano, Ricardo Salles, ha effettuato un sopralluogo per monitorare l’azione di contrasto agli Incendi che da settimane stanno intaccando la foresta pluviale amazzonica. Al termine dell’attivita’ in elicottero nello stato di Mato Grosso, il ministro ha affermato che maggior parte dei focolai si trova nell’area urbana, sottolineando che dei 10.000 ettari di area che sono stati bruciati, ...

Gianni Scarpa - l’ex gestore della spiaggia fascista denunciato : “Ha cacciato una ragazza di origine africana da uno stabilimento” : Due anni fa i cartelli con gli slogan e le foto di Mussolini. Questa volta avrebbe discriminato una bagnante di origine africana. Gianni Scarpa, l’ex gestore della spiaggia “fascista” di ‘Playa Punta Canna’ a Sottomarina di Chioggia, finisce nuovamente nei guai, a due anni di distanza dalla sua iscrizione nel registro degli indagati per apologia del fascismo. I Carabinieri lo hanno denunciato alla Procura per violenza ...