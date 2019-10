Live Non è la D’Urso | Asia Argento litiga con Karina Cascella | “Ma tu chi sei? Che posto

Clizia Incorvaia - l’ex moglie di Francesco Sarcina a “Live Non è la D’Urso” : “Chiedeva materiale pornografico alle fan” : “Francesco Sarcina chiedeva materiale pornografico alle fan“. È l’accusa lanciata dalla sua ex moglie Clizia Incorvaia che domenica sera è stata ospite dell’ultima a “Live – Non è la D’Urso” per parlare del suo rapporto con Sarcina e del presunto tradimento con Riccardo Scamarcio. “Sono qui perché ho subito un processo ingiusto – ha esordito la Incorvaia -. Ho vissuto con il mio ex marito ...

Ascolti TV | Social Auditel 13 ottobre 2019 : Live – Non è la D’Urso doppia Che Tempo che Fa nel trending topic e vince la serata social : social Auditel 13 ottobre 2019: L'hashtag #Noneladurso fa il doppio di Tweet di #CTCF (Che Tempo che Fa) Live Non è la D’Urso è ancora una volta il programma più seguito sui social. Dalle 21.45 all’1.30 (inizio-fine puntata) è stato il primo trend di un programma tv e unica tendenza mondiale. ...

Ascolti TV | Social Auditel 13 ottobre 2019 : Live – Non è la D’Urso doppia Che Tempo che Fa nel trending topic vincendo la serata social : social Auditel 13 ottobre 2019: L'hashtag #Noneladurso fa il doppio di Tweet di #CTCF (Che Tempo che Fa) Live Non è la D’Urso è ancora una volta il programma più seguito sui social. Dalle 21.45 all’1.30 (inizio-fine puntata) è stato il primo trend di un programma tv e unica tendenza mondiale. ...

Alba Parietti : lite con Francesca De Andrè a Live Non è la D'Urso (video) : Alba Parietti, ospite, oggi, domenica 13 ottobre 2019, di 'Live Non è la D'Urso', ha ricostruito le dinamiche che, questa estate, hanno aperto un conflitto con l'ex marito Franco Oppini, padre di suo figlio Francesco:prosegui la letturaAlba Parietti: lite con Francesca De Andrè a Live Non è la D'Urso (video) pubblicato su Gossipblog.it 14 ottobre 2019 00:22.

Live Non è la D’Urso : Manuel Frattini e la dedica di Barbara D’Urso al caro amico : Barbara D’Urso apre la quinta puntata di Live che seguiamo in diretta su Leggo.it, in un modo un po’ diverso dal solito. Non è partita con il riepilogo consueto sugli ospiti presenti in studio questa sera, ma dedicando la puntata al suo caro amico Manuel Frattini, il divo italiano dei musical scomparso ieri sera a soli 54 anni. «Cari amici di Live prima di iniziare questa questa sera ci tenevo a dedicare la puntata ad un mio grande ...

Sara Tommasi a Live Non è la d’Urso : “Vivevo come una barbona” : Live Non è la d’Urso, Sara Tommasi torna in tv e parla della sua nuova vita Ospite della puntata di stasera di Live Non è la d’Urso è stata la soubrette Sara Tommasi, che è tornata in tv per parlare della sua nuova vita dopo tutti gli scandali del passato, i video porno girati sotto ricatto, gli spogliarelli in strada e tutto ciò che le provocava il suo bipolarismo. E a proposito del suo periodo buio, ovvero un baratro dal quale ...

SARA TOMMASI/ 'Fai il porno o ti uccidiamo o gettiamo acido' - Live Non è la d'Urso - : SARA TOMMASI ospite a Live - Non è la d'Urso racconta della sua malattia: 'Mi hanno dato della droga e ho avuto problemi psichici'

UPAS - Marina Giulia Cavalli in contatto con la figlia morta : il racconto a Live-Non è la d’Urso : Marina Giulia Cavalli di Un posto al sole a Live-Non è la d’Urso per parlare della figlia morta Marina Giulia Cavalli, la Ornella Bruni di Un posto al sole, è stata protagonista della puntata di Live-Non è la d’Urso di domenica 13 ottobre. L’attrice è intervenuta per parlare della figlia Arianna, morta nel 2015 a […] L'articolo UPAS, Marina Giulia Cavalli in contatto con la figlia morta: il racconto a Live-Non è la ...

Live Non è la d’Urso - dolore per Barbara : “Mi manca il respiro” : Barbara d’Urso dedica la puntata a Manuel Frattini: “Siamo senza respiro” Quando se ne va qualcuno del mondo dello spettacolo è sempre un dolore per chi ne fa parte. Barbara d’Urso ha aperto la puntata di stasera di Live Non è la d’Urso con un annuncio doloroso: “Sul palco di uno spettacolo che lui aveva voluto, di beneficenza, ieri sera in un attimo forse per un arresto cardiaco, è andato via. Siccome noi ...

Lucas Peracchi risponde a Eva Henger a Domenica Live : "Non sono violento - lei ha inventato tutto" (VIDEO) : Terremoto in casa Henger, il caso scoppiato dopo le accuse di Eva Henger contro Lucas Peracchi imputandolo per aver messo le mani addosso a sua figlia, Mercedesz nonché fidanzata dell'ex tronista. Il ragazzo è stato ospite a Domenica Live per portare la sua versione dei fatti.Si inizia da una notizia: "Da ieri stiamo finalmente convivendo" dice Lucas, infatti ieri è terminato il trasloco degli ultimi effetti per iniziare ufficialmente la ...

Marina Giulia Cavalli a Live - Non è la D'Urso : 'Mia figlia mi scrive dall'Aldilà' : Nella puntata di Live – Non è la D’Urso, che andrà in onda domenica 13 ottobre, ci sarà un ospite molto amato dagli appassionati di Un posto al sole. Stasera tra le numerose storie che verranno raccontate alla conduttrice Barbara D'Urso, ce ne sarà una che desterà particolare interesse nei fan della soap opera partenopea. In studio ci sarà Marina Giulia Cavalli, nota agli "upassini" come la dottoressa Ornella Bruni. L'attrice parlerà di un ...

Live Non è la D'Urso anticipazioni puntata 13 ottobre 2019 : Live Non è la D'Urso, il programma di Videonews condotto da Barbara d’Urso, in onda, stasera, domenica 13 ottobre 2019, in prima serata, su Canale 5, è giunto al quinto appuntamento della seconda stagione. Live - Non è la D'Urso passerà al lunedì dopo Temptation Island Vip, Le Iene torneranno alla domenica prosegui la letturaLive Non è la D'Urso anticipazioni puntata 13 ottobre 2019 pubblicato su ...

Live – Non è la D’Urso : nella quinta puntata arrivano Alba Parietti - Asia Argento e Clizia Incorvaia : Marina Giulia Cavalli Prima di traslocare – dal 28 ottobre – al lunedì, nuovo appuntamento per Live – Non è la D’Urso in una serata domenicale resa meno complicata dall’assenza del calcio. nella quinta puntata del talk serale, Barbara D’Urso accoglierà in studio alcuni vip che sostengono di avere contatti con l’aldilà. Tra questi Ivana Spagna e Franco Gatti, che già in passato, a Domenica Live, avevano ...

FRANCO GATTI E MOGLIE STEFANIA/ Contatti con il figlio morto Alessio - Live Non è la d'Urso - : FRANCO GATTI e la MOGLIE STEFANIA saranno ospiti della puntata di Live - Non è la d'Urso. Parleranno dei Contatti che hanno con Alessio, il figlio morto