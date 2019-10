LIVE Italia-Iran 0-1 volley | Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA | azzurri in parità nel

LIVE Italia-Iran 0-1 volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : azzurri troppo imprecisi in ricezione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-27 Ali Shafiei consegna il primo set all’Iran. 25-26 Ebadipour Ghara chiude l’attacco di Anzani. 25-25 E’ ancora Ebadipour Ghara ad annullare il set point Italia. 25-24 Sbertoli serve splendidamente Kooy che mette giù un bolide. 24-24 Difesa la diagonale di Nelli, preciso il contrattacco iraniano. Tutto da rifare. 24-23 Primo set ball annullato da una precisa diagonale ...

LIVE Italia-Iran volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : azzurri in vantaggio nel primo set 15-13 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-17 L’Italia non riesce a chiudere l’attacco e Ebadipour Ghara passa tra le mani del muro. 16-16 Ebadipour Ghara è bravo a giocare un colpo in extra rotazione sulle mani del muro. 16-15 Gli azzurri tornano avanti. E’ il momento del secondo time out tecnico. 15-15 Nelli prova ad appoggiare in maniera intelligente una palla non perfetta di Sbertoli, gli iraniani coprono bene ...

LIVE Italia-Iran volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : azzurri alla ricerca della quinta vittoria nella competizione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.58 Ci siamo: è il momento della presentazione dei sestetti. 7.55 Le squadre sono in campo per ultimare le operazioni di riscaldamento. 7.50 Nelle ultime dieci sfide tra Italia-Iran gli azzurri hanno avuto la meglio per sei volte. 7.45: Blengini non cambia le sue scelte e si affida a Lavia nel ruolo di schiacciatore titolare, in diagonale con Kooy, al centro Piano, in regia Sbertoli, opposto ...

LIVE Italia-Iran volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA : azzurri - serve una reazione d’orgoglio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia ed Iran, match valido per la decima giornata della Coppa del Mondo di volley maschile: oggi, alle ore 8.00 italiane, scatterà la sfida che potrebbe decretare la quinta classificata della rassegna internazionale. Sia gli azzurri che gli iraniani infatti hanno collezionato finora quattro ...

Diretta Italia Canada/ Risultato LIVE 2-2 - streaming video tv : si va al tie break! : Diretta Italia Canada, Risultato live 2-2, streaming video tv: i canadesi riequilibrano i conti nel quarto set, ed ora si gioca l'ultima frazione

LIVE Italia-Canada 2-3 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Gli azzurri si fermano sul più bello e subiscono la quinta sconfitta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.52: Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per Italia-Iran, penultimo appuntamento della Coppa del Mondo per gli azzurri 7.50: Tanti, tantissimi i rimpianti per gli azzurri che avevano in pugno sia il quarto che il quinto set ma hanno subito in entrambi i parziali la rimonta di un Canada mai domo, che ha fatto leva sulla classe di Maar, decisivo nei momenti determinanti del match. ...

LIVE Italia-Canada 2-2 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Equilibrio nel tie break : 8-7 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-8 Il primo tempo di Szwarc 8-7 Out il servizio di Vernon 7-7 Vincente l’attacco di Maar da zona 4 7-6 Vernon colpisce Nelli con un servizio destinato a uscire 7-5 Il tocco vincente di Maar sulle mani del muro 7-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Cavutooooooooooooo 6-4 Vincente la parallela di Nelli da seconda linea 5-4 Invasione di Russo 5-3 Vincente la diagonale di Maar da zona 4 5-2 Non passa il ...

LIVE Italia-Canada 2-2 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Gli azzurri si fermano sul più bello nel quarto set : 23-25 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Invasione di Russo 5-3 Vincente la diagonale di Maar da zona 4 5-2 Non passa il tocco di Maar da zona 4 4-2 Mano out di Hoag da zona 2 4-1 Muroooooooooo Cavutoooooooooooo 3-1 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Candellarooooooooo 2-1 Invasione Canada 1-1 Out il servizio di Kenturakis 0-1 Il tocco di Kenturakis di seconda intenzione 23-25 La chiude Van Berkel e completa la rimonta canadese. Si va al tie ...

LIVE Italia-Canada 2-1 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Grande equilibrio nel quarto set : 13-12 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-15 Ancora Nelli vincente in diagonale da zona 2 17-15 Mano out di Hoag da zona 4 17-14 Nelliiiiiiiiiiiiiii!!! La chiude da zona 2 ma Grande difesa azzurra! 16-14 Out il servizio canadese 15-14 Mano out di Hoag da zona 4 15-13 Out l’attacco di Vernon da seconda linea 14-13 Invasione Canada 13-13 Potente Maar da zona 4 13-12 Errore al servizio Canada 12-12 Diagonale vincente di Maar da ...

LIVE Italia-Canada 2-1 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Gli azzurri riaccendono la luce e dominano il terzo set : 25-15 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-15 La pipe di Lavia, appena entrato, chiude il terzo set, dominato nella seconda parte dagli azzurri che si portano avanti 2-1 24-15 Ace Canada 24-14 Out il servizio di Kooy 24-13 Mano out in primo tempo di Candellaro 23-13 Primo tempo Szwarc 23-12 Aceeeeeeeeeeeeee Sbertoliiiiiiiiiiiiiiiiiiii 22-12 Aceeeeeeeeeeeeee Sbertoliiiiiiiiiiiiiiiii 21-12 Out l’attacco di Vernon da seconda ...

LIVE Italia-Canada 1-1 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Gli azzurri provano la fuga nel terzo set : 12-8 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-9 Aceeeeeeeeeeeee Nelliiiiiiiiiiiiiiiiiiii 15-9 Mano out Cavuto da zona 4 14-9 Tocca l’asta il pallonetto di Cavuto fatto in condizioni di precaruio equilibrio 14-8 Out l’attacco di Hoag: break 6-1 Italia 13-8 Muroooooooooo Russoooooooooooo 12-8 Out il tocco di Hoag da zona 2 11-8 Nelliiiiiiiiiiiii!! Vincente da zona 2 in parallela 10-8 Errore al servizio Canada 9-8 Attacco ...

LIVE Italia-Canada 1-1 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Azzurri surclassati nel secondo set : 17-25 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Mano out di Nelli da seconda linea 3-4 In rete il servizio di Nelli 3-3 Out il servizio canadese 2-3 Out il servizio di Candellaro 2-2 La pipe di Kooy 1-2 Invasione Italia 1-1 La pipe di Maar 1-0 Out l’attacco di Hoag da zona 4 17-25 Invasione azzurra. Si chiude un pessimo secondo set degli Azzurri. 1-1 17-24 Diagonale vincente di Hoag da zona 4 17-23 Attacco out di Hoag 16-23 Ace ...

LIVE Italia-Canada 1-0 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Azzurri in difficoltà in avvio di secondo set : 6-13 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-16 Il bilanciere di Kooy da zona 4 8-16 Il pallonetto di Hoag da zona 4 8-15 Mano out di Hoag da zona 4 8-14 Muro di Candellaro 7-14 Mano out Nelli da seconda linea 6-14 La free ball di Hoag 6-13 In rete il servizio di Cavuto, subentrato a Lavia 6-12 Vincente Kooy da zona 4 dopo la bella difesa azzuura 5-12 Errore in primo tempo dei canadesi 4-12 Ace Maar 4-11 Muro Keturakis su Lavia 4-10 ...

LIVE Italia-Canada 1-0 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Azzurri molto efficaci al servizio nel primo set : 25-19 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-4 Terzo ace di Keturakis. Lavia in crisi in ricezione in avvio di secondo set 0-3 Ancora ace Keturakis 0-2 Ace Keturakis 0-1 Mano out di Hoag da zona 4 25-19 Aceeeeeeeeeeeeee Candellaroooooooooooo. L’Italia si aggiudica il primo set 24-19 Mano out di Nelli da zona 2 23-19 Mano out di Vernon da zona 2 23-18 Muroooooooooooo Laviaaaaaaaaaa 22-18 Ancora Kooy da zona 2 21-18 La diagonale ...