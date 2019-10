LIVE Armenia-Italia Under21 | Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA | Nicolato lancia

Fonte : oasport

(Di lunedì 14 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:10 Gli azzurrini allenati da Paolosono obbligati a vincere oggi per avvicinarsi all’Irlanda in testa al girone: i Verdi al momento hanno 6 punti di vantaggio ma hanno disputato due partite in più. 18:06 Chance dal primo minuto anche per Sottil: il laterale viola non sta trovando spazio ultimamente con la propria squadra, ma ha più volte dimostrato di avere un grandissimo potenziale. 18:02 Cambio al centro dell’attacco dove Cutrone la spunta su Pinamonti, pronto ad entrare dalla panchina. Nel centrocampo a tre Frattesi e Zanellato agiranno ai lati di Locatelli. 17:45 Ecco invece gli 11 armeni: 4-2-3-1: Aslayan; A. Mkrtchyan, Khachumyan, Daniielian, E. Grigoryan; Harutynyan, R. Mkrtchyan; Melkonyan, Bichakhchyan, Nahapetyan; A. Hovhannisyan. 17:44 Questa la formazione ufficiale scelta da coach ...

Fprime86 : RT @cmdotcom: Qual. Euro U21: #ArmeniaItalia LIVE alle 18.30, le formazioni ufficiali: Cutrone con Scamacca, out Pinamonti - cmdotcom : Qual. Euro U21: #ArmeniaItalia LIVE alle 18.30, le formazioni ufficiali: Cutrone con Scamacca, out Pinamonti… - CalcioNews24 : Armenia Italia Under 21 LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match -